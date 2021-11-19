https://uz.sputniknews.ru/20211119/rossiyskaya-figuristka-pervoy-v-istorii-vypolnila-chetvernoy-rittberger-na-turnire-21439618.html

Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире

Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире

Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. 19.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-19T18:06+0500

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россия

фигурное катание

этери тутберидзе

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях, передает РИА Новости.Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Отметим, что тренером юной фигуристки является Этери Тутберидзе.Подчеркивается, что Петросян прыгнула один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. Однако судьи заметили недокрут в четверть оборота. Тогда спортсменка зашла на второй четверной риттбергер, но и в этот раз ей не удалось идеально выполнить элемент. Фигуристка упала.Ранее бронзовый призер ЧМ-2021, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, флип и лутц.

https://uz.sputniknews.ru/20190614/Slutskaya-yuniorskiy-ChM-otkryl-by-dlya-Uzbekistana-mir-figurnogo-kataniya-11770980.html

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фигурное катание, этери тутберидзе