https://uz.sputniknews.ru/20211119/rossiyskaya-figuristka-pervoy-v-istorii-vypolnila-chetvernoy-rittberger-na-turnire-21439618.html
Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире
Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире
Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. 19.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-19T18:06+0500
2021-11-19T18:06+0500
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россия
фигурное катание
этери тутберидзе
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях, передает РИА Новости.Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Отметим, что тренером юной фигуристки является Этери Тутберидзе.Подчеркивается, что Петросян прыгнула один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. Однако судьи заметили недокрут в четверть оборота. Тогда спортсменка зашла на второй четверной риттбергер, но и в этот раз ей не удалось идеально выполнить элемент. Фигуристка упала.Ранее бронзовый призер ЧМ-2021, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, флип и лутц.
https://uz.sputniknews.ru/20190614/Slutskaya-yuniorskiy-ChM-otkryl-by-dlya-Uzbekistana-mir-figurnogo-kataniya-11770980.html
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фигурное катание, этери тутберидзе
Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире
18:06 19.11.2021 (обновлено: 21:01 19.11.2021)
Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях, передает
РИА Новости.
Сложный элемент 14-летней спортсменке зачли во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Отметим, что тренером юной фигуристки является Этери Тутберидзе.
Подчеркивается, что Петросян прыгнула один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. Однако судьи заметили недокрут в четверть оборота. Тогда спортсменка зашла на второй четверной риттбергер, но и в этот раз ей не удалось идеально выполнить элемент. Фигуристка упала.
Ранее бронзовый призер ЧМ-2021, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, флип и лутц.