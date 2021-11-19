Экономика
Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 млн: что поставляли регионы
12:42 19.11.2021 (обновлено: 18:17 19.11.2021)
Согласно официальным данным, экспорт между регионами в 2021 увеличился на 46,6%, а импорт вырос в 2,3 раза.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Узбекистаном по итогам первого полугодия 2021 года составил свыше $27,6 млн.
23 апреля 2018, 20:36
Отмечается, что экспорт достиг $27,2 млн (увеличился на 46,6% по сравнению с 2020-м), а импорт - $439,2 тысячи (увеличился в 2,3 раза).
По данным Приволжского таможенного управления, экспорт в республику за полгода составил 2,5% от общего объема.
Какие товары поставляла Саратовская область в Узбекистан
масложировая продукция: подсолнечное масло или его фракции
в первичных упаковках; прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров (28,5% от общего объема экспорта);
в первичных упаковках; прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров (28,5% от общего объема экспорта);
моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи (22,5%);
прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки (8%);
саморазгружающиеся вагоны (6,5%);
газовые турбины; котлы центрального отопления (6,4%);
фосфаты кальция (5,6%).
Объем импорта из Узбекистана за полгода зафиксирован на уровне 0,1% от общего объема.
Что ввозил Узбекистан в Саратовскую область
плоды рода capsicum или pimenta, дробленые или молотые (64,2%);
виноград сушенный (15,9%);
вата из хлопка (9,2%).
В настоящее время в Саратовской области зарегистрированы пять совместных с узбекистанской стороной предприятий. Их основной деятельностью является: оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами; розничная торговля в неспециализированных магазинах; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; предоставление услуг по перевозкам.