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Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 млн: что поставляли регионы
Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 млн: что поставляли регионы
По официальным данным, экспорт между регионами в 2021 увеличился на 46,6%, а импорт вырос в 2,3 раза.
2021-11-19T12:42+0500
2021-11-19T18:17+0500
экономика
экспорт
товарооборот
импорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Узбекистаном по итогам первого полугодия 2021 года составил свыше $27,6 млн.Отмечается, что экспорт достиг $27,2 млн (увеличился на 46,6% по сравнению с 2020-м), а импорт - $439,2 тысячи (увеличился в 2,3 раза).По данным Приволжского таможенного управления, экспорт в республику за полгода составил 2,5% от общего объема. Какие товары поставляла Саратовская область в УзбекистанОбъем импорта из Узбекистана за полгода зафиксирован на уровне 0,1% от общего объема. Что ввозил Узбекистан в Саратовскую областьВ настоящее время в Саратовской области зарегистрированы пять совместных с узбекистанской стороной предприятий. Их основной деятельностью является: оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами; розничная торговля в неспециализированных магазинах; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; предоставление услуг по перевозкам.
https://uz.sputniknews.ru/20180423/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-8029632.html
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экспорт, товарооборот, импорт, статистика

Саратов и Узбекистан нарастили товарооборот до $27,6 млн: что поставляли регионы

12:42 19.11.2021 (обновлено: 18:17 19.11.2021)
© Pexels / Olya KobrusevaВнешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Pexels / Olya Kobruseva
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Согласно официальным данным, экспорт между регионами в 2021 увеличился на 46,6%, а импорт вырос в 2,3 раза.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Саратовской области с Узбекистаном по итогам первого полугодия 2021 года составил свыше $27,6 млн.
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Отмечается, что экспорт достиг $27,2 млн (увеличился на 46,6% по сравнению с 2020-м), а импорт - $439,2 тысячи (увеличился в 2,3 раза).
По данным Приволжского таможенного управления, экспорт в республику за полгода составил 2,5% от общего объема.

Какие товары поставляла Саратовская область в Узбекистан

масложировая продукция: подсолнечное масло или его фракции
в первичных упаковках; прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров (28,5% от общего объема экспорта);
моющие и чистящие средства, расфасованные для розничной продажи (22,5%);
прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки (8%);
саморазгружающиеся вагоны (6,5%);
газовые турбины; котлы центрального отопления (6,4%);
фосфаты кальция (5,6%).
Объем импорта из Узбекистана за полгода зафиксирован на уровне 0,1% от общего объема.

Что ввозил Узбекистан в Саратовскую область

плоды рода capsicum или pimenta, дробленые или молотые (64,2%);
виноград сушенный (15,9%);
вата из хлопка (9,2%).
В настоящее время в Саратовской области зарегистрированы пять совместных с узбекистанской стороной предприятий. Их основной деятельностью является: оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами; розничная торговля в неспециализированных магазинах; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; предоставление услуг по перевозкам.
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