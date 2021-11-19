https://uz.sputniknews.ru/20211119/tsifrovaya-ekosistema-kak-podderjat-operatorov-e-kommertsii-21426976.html

Цифровая экосистема: как поддержат операторов е-коммерции

Цифровая экосистема: как поддержат операторов е-коммерции

С 1 июля 2022 года запускается комплекс информационных систем электронной коммерции "Открытая цифровая экосистема".

2021-11-19T10:24+0500

2021-11-19T10:24+0500

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общество

постановление

электронная коммерция

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал постановление "О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития".Задача по поддержке деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам была поставлена главой государства в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года.В соответствии с документом, с 1 июля 2022 года запускается комплекс информационных систем электронной коммерции "Открытая цифровая экосистема". Также организуется Центр цифровой трансформации при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Основные задачи Центра цифровой трансформацииНовый порядок в системе е-коммерцииРазмещение информации о реализации товаров и услуг (в том числе о цене) на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, является обязательным.Сроком до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%.К налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами или услугами, применяются сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от их включения или не включения в Национальный реестр участников электронной коммерции.Кроме того, Центру цифровой трансформации в срок до 1 июля 2022 года поручено обеспечить взаимную интеграцию электронных баз данных, позволяющую в режиме реального времени передавать сведения в налоговые органы через Цифровую экосистему.

https://uz.sputniknews.ru/20170712/Ikrampv-elektronnaya-kommerciya-5808734.html

https://uz.sputniknews.ru/20181221/V-Uzbekistane-menyaetsya-zakon-ob-elektronnoy-kommertsii-10319466.html

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постановление, электронная коммерция