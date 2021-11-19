Цифровая экосистема: как поддержат операторов е-коммерции

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал постановление "О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития".Задача по поддержке деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам была поставлена главой государства в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года.В соответствии с документом, с 1 июля 2022 года запускается комплекс информационных систем электронной коммерции "Открытая цифровая экосистема". Также организуется Центр цифровой трансформации при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Основные задачи Центра цифровой трансформацииНовый порядок в системе е-коммерцииРазмещение информации о реализации товаров и услуг (в том числе о цене) на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, является обязательным.Сроком до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%.К налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами или услугами, применяются сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от их включения или не включения в Национальный реестр участников электронной коммерции.Кроме того, Центру цифровой трансформации в срок до 1 июля 2022 года поручено обеспечить взаимную интеграцию электронных баз данных, позволяющую в режиме реального времени передавать сведения в налоговые органы через Цифровую экосистему.
Сроком до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал постановление "О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития".
Задача по поддержке деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам была поставлена главой государства в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведенного 20 августа 2021 года.
В соответствии с документом, с 1 июля 2022 года запускается комплекс информационных систем электронной коммерции "Открытая цифровая экосистема". Также организуется Центр цифровой трансформации при Министерстве инвестиций и внешней торговли.
Основные задачи Центра цифровой трансформации
создать для платформ е-коммерции равный доступ к своей клиентской базе и оказывать им услуги, независимо от формы собственности, ведомственной и отраслевой принадлежности, территориального расположения;
проводить расчеты и платежи с одного личного расчетного счета;
обеспечить гарантированное исполнение договорных обязательств сторон (по принципу аккредитива) в связи с выполнением функций системы "эскроу".
Счет эскроу
Специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. При наступлении определенных условий счет автоматически переходит от одного владельца к другому.
Новый порядок в системе е-коммерции
Размещение информации о реализации товаров и услуг (в том числе о цене) на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, является обязательным.
Сроком до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%.
К налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами или услугами, применяются сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от их включения или не включения в Национальный реестр участников электронной коммерции.
Кроме того, Центру цифровой трансформации в срок до 1 июля 2022 года поручено обеспечить взаимную интеграцию электронных баз данных, позволяющую в режиме реального времени передавать сведения в налоговые органы через Цифровую экосистему.