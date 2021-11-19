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В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян
В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян
Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.
2021-11-19T18:31+0500
2021-11-19T18:31+0500
2021-11-19T20:57+0500
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Политолог Армен Гаспарян в свойственной ему резкой и ироничной манере высказался о ситуации в ближнем зарубежье. По его словам, именно на этой территории "уже давненько не хватает здравого смысла".Политолог удивлен "стонами западной демократии" о том, что Минск не оказывает помощь собравшимся на границе мигрантам. Он напомнил, что помощь беженцам в принципе оказывает исключительно беларусская сторона и никто больше. Он уверен, что Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.Также Гаспарян высказался касательно ситуации в Украине и Молдове.
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беларусь, польша, граница, видео
В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян
18:31 19.11.2021 (обновлено: 20:57 19.11.2021)
Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.
Политолог Армен Гаспарян в свойственной ему резкой и ироничной манере высказался о ситуации в ближнем зарубежье. По его словам, именно на этой территории "уже давненько не хватает здравого смысла".
Политолог удивлен "стонами западной демократии" о том, что Минск не оказывает помощь собравшимся на границе мигрантам. Он напомнил, что помощь беженцам в принципе оказывает исключительно беларусская сторона и никто больше. Он уверен, что Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.
Также Гаспарян высказался касательно ситуации в Украине и Молдове.