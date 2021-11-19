https://uz.sputniknews.ru/20211119/v-blijnem-zarubeje-davnenko-ne-xvataet-zdravogo-smysla---gasparyan-21439944.html

В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян

В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян

Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.

2021-11-19T18:31+0500

2021-11-19T18:31+0500

2021-11-19T20:57+0500

видео

беларусь

польша

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/13/21438028_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d09a7cb2504d5421bbd4478fbd64f10.jpg

Политолог Армен Гаспарян в свойственной ему резкой и ироничной манере высказался о ситуации в ближнем зарубежье. По его словам, именно на этой территории "уже давненько не хватает здравого смысла".Политолог удивлен "стонами западной демократии" о том, что Минск не оказывает помощь собравшимся на границе мигрантам. Он напомнил, что помощь беженцам в принципе оказывает исключительно беларусская сторона и никто больше. Он уверен, что Европа могла бы "надавить на поляков", чтобы решить проблему с массовым скоплением мигрантов на границе.Также Гаспарян высказался касательно ситуации в Украине и Молдове.

беларусь

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, польша, граница, видео