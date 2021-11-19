https://uz.sputniknews.ru/20211119/video-otkrovennoe-intervyu-ministra-inostrannyx-del-dnr-21443097.html
Откровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео
Откровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео
Украина всячески уклоняется от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками и ведет откровенную милитаристскую политику, заявила Министр иностранных дел ДНР.
2021-11-19T21:36+0500
2021-11-19T21:36+0500
2021-11-19T21:59+0500
видео
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днр
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Украина тормозит переговорный процесс с ДНР ведет откровенную милитаристскую политику, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.По ее словам, как официальные организации, так и отдельные украинские чиновники избегают контакта с руководством ДНР и не отвечают даже на прямые вопросы.Главной задачей своего ведомства в настоящее время, помимо налаживания сотрудничества с различными странами и международными организациями, Наталья Никонорова считает информационную работу.Наталья Никонорова также высказала свое мнение о недавнем указе Владимира Путина о допуске товаров из ДНР на рынки России, о помощи Херсону и Одессе и о взаимодействии республики с международными организациями.Полностью интервью с министром иностранных дел ДНР смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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интервью, украина, днр, видео
Откровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео
21:36 19.11.2021 (обновлено: 21:59 19.11.2021)
Украина всячески уклоняется от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками и ведет откровенную милитаристскую политику, заявила министр иностранных дел ДНР.
ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Украина тормозит переговорный процесс с ДНР ведет откровенную милитаристскую политику, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.
По ее словам, как официальные организации, так и отдельные украинские чиновники избегают контакта с руководством ДНР и не отвечают даже на прямые вопросы.
"Украина сейчас всячески старается не вести те переговоры, которые она обязаны вести в соответствии с резолюцией Совета безопасности. Все их действия, все их заявления – все нацелено на то, что они не намерены вести диалог с представителями Донецкой и Луганской республик. Они все делают, чтобы напрямую не общаться и даже не передавать корреспонденцию", — отметила министр.
Главной задачей своего ведомства в настоящее время, помимо налаживания сотрудничества с различными странами и международными организациями, Наталья Никонорова считает информационную работу.
"Наша задача – противодействовать этим информационным нелепостям, которые подает украинский МИД, и доносить правду", — подчеркнула она.
Наталья Никонорова также высказала свое мнение о недавнем указе Владимира Путина о допуске товаров из ДНР на рынки России, о помощи Херсону и Одессе и о взаимодействии республики с международными организациями.
Полностью интервью с министром иностранных дел ДНР смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
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