https://uz.sputniknews.ru/20211119/video-otkrovennoe-intervyu-ministra-inostrannyx-del-dnr-21443097.html

Откровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео

Откровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео

Украина всячески уклоняется от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками и ведет откровенную милитаристскую политику, заявила Министр иностранных дел ДНР.

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видео

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Украина тормозит переговорный процесс с ДНР ведет откровенную милитаристскую политику, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.По ее словам, как официальные организации, так и отдельные украинские чиновники избегают контакта с руководством ДНР и не отвечают даже на прямые вопросы.Главной задачей своего ведомства в настоящее время, помимо налаживания сотрудничества с различными странами и международными организациями, Наталья Никонорова считает информационную работу.Наталья Никонорова также высказала свое мнение о недавнем указе Владимира Путина о допуске товаров из ДНР на рынки России, о помощи Херсону и Одессе и о взаимодействии республики с международными организациями.Полностью интервью с министром иностранных дел ДНР смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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интервью, украина, днр, видео