https://uz.sputniknews.ru/20211119/video-torgovlya-uzbekistana-so-stranami-eaes-rastet-nesmotrya-na-pandemiyu-21432237.html

Видео: Торговля Узбекистана со странами ЕАЭС растет, несмотря на пандемию

Видео: Торговля Узбекистана со странами ЕАЭС растет, несмотря на пандемию

Премьер-министр страны обозначил основные вехи "дорожной карты" сотрудничества в рамках организации.

2021-11-19T14:35+0500

2021-11-19T14:35+0500

2021-11-19T14:35+0500

общество

еаэс

узбекистан

торговля

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Узбекистан готов к дальнейшему продвижению сотрудничества со странами Евроазиатского экономического совета. Основные вехи "дорожной карты" этого сотрудничества озвучил премьер-министр страны Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета.Взаимодействие Узбекистана со странами ЕАЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией в мире, отметил Арипов, выступая на заседании в формате видеоконференции.Совместная рабочая группа обсудила взаимодействие Узбекистана со странами совета на первом заседании в октябре этого года. В настоящее время ведется работа по присоединению страны к Евразийскому банку развития.Кроме того, эксперты разрабатывают "дорожную карту" по гармонизации технических регламентов страны с требованиями международной организации. Как заявил премьер-министр, к 2022 году страна унифицирует основную часть этих регламентов. В частности, по словам Арипова, завершается гармонизация 22 технических регламентов, эксперты работают над приведением в соответствие еще 26 стандартов.По словам Арипова, Узбекистан заинтересован в цифровизации торговых процедур со странами-участницами ЕАЭС. В частности, практический интерес представляет цифровизация грузовых железнодорожных перевозок.Помимо этого, в интересах Узбекистана создавать высокотехнологичные совместные производства и наращивать взаимные поставки в рамках организации.Премьер-министр Узбекистана предложил разработать совместную программу сотрудничества для обеспечения продовольственной безопасности в регионе.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС.На заседании Евразийского межправительственного совета, проходящем в настоящий момент в Ереване, представители стран-участниц ЕАЭС обсуждают меры борьбы с Covid-19 и другие формы сотрудничества в рамках организации.

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