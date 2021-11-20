Нашествие пеликанов в Израиле

Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой.
Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой.
Рыбоводы пытаются отпугнуть птиц с помощью громких звуков, лазеров и холостых выстрелов. Чтобы помочь рыбным хозяйствам, власти Израиля запустили специальный проект по кормлению птиц.
Рыбоводы пытаются отпугнуть птиц с помощью громких звуков, лазеров и холостых выстрелов. Чтобы помочь рыбным хозяйствам, власти Израиля запустили специальный проект по кормлению птиц.
Пеликаны прилетают в Израиль обычно в марте-апреле и октябре-ноябре. Места кормления птиц уже стали туристической достопримечательностью.
Пеликаны прилетают в Израиль обычно в марте-апреле и октябре-ноябре. Места кормления птиц уже стали туристической достопримечательностью.
Большие белые пеликаны пролетают над водохранилищем Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.
Большие белые пеликаны пролетают над водохранилищем Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.
Тысячи птиц отъедаются здесь и набираются сил для дальнейшего перелета.
Кормление пеликанов на водохранилище Мишмар ха-Шарон финансирует Управление природы и парков Израиля.
Кормление пеликанов на водохранилище Мишмар ха-Шарон финансирует Управление природы и парков Израиля.
Проект по кормлению птиц смог решить проблему — пеликаны знают, где всегда могут найти пищу, и не трогают коммерческие рыбные фермы.
Проект по кормлению птиц смог решить проблему — пеликаны знают, где всегда могут найти пищу, и не трогают коммерческие рыбные фермы.
Пеликаны кормятся на водохранилище Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.
Пеликаны кормятся на водохранилище Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.
Отдохнув, птицы отправляются в дальний полет до места зимовки в Африке.
Отдохнув, птицы отправляются в дальний полет до места зимовки в Африке.
Весной нашествие белых птиц повторится — пеликаны остановятся здесь на отдых перед перелетом к месту гнездовья в Европе.
Весной нашествие белых птиц повторится — пеликаны остановятся здесь на отдых перед перелетом к месту гнездовья в Европе.