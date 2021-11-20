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Нашествие пеликанов в Израиле
Нашествие пеликанов в Израиле
Тысячи белых пеликанов заполонили водоемы близ Тель-Авива. Нашествие птиц вызывает хаос и серьезно вредит рыбному хозяйству. Как регион справляется с проблемой смотрите в фотоподборке Sputnik.
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фото, израиль, рыба, птицы

Нашествие пеликанов в Израиле

22:00 20.11.2021
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Тысячи белых пеликанов заполонили водоемы близ Тель-Авива. Нашествие птиц вызывает хаос и серьезно вредит рыбному хозяйству. Как регион справляется с проблемой — смотрите в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Jack Guez

Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой.

Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP / Jack Guez

Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой.

© REUTERS / Amir Cohen

Рыбоводы пытаются отпугнуть птиц с помощью громких звуков, лазеров и холостых выстрелов. Чтобы помочь рыбным хозяйствам, власти Израиля запустили специальный проект по кормлению птиц.

Рыбоводы пытаются отпугнуть птиц с помощью громких звуков, лазеров и холостых выстрелов. Чтобы помочь рыбным хозяйствам, власти Израиля запустили специальный проект по кормлению птиц. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Amir Cohen

Рыбоводы пытаются отпугнуть птиц с помощью громких звуков, лазеров и холостых выстрелов. Чтобы помочь рыбным хозяйствам, власти Израиля запустили специальный проект по кормлению птиц.

© AFP / Jack Guez

Пеликаны прилетают в Израиль обычно в марте-апреле и октябре-ноябре. Места кормления птиц уже стали туристической достопримечательностью.

Пеликаны прилетают в Израиль обычно в марте-апреле и октябре-ноябре. Места кормления птиц уже стали туристической достопримечательностью. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP / Jack Guez

Пеликаны прилетают в Израиль обычно в марте-апреле и октябре-ноябре. Места кормления птиц уже стали туристической достопримечательностью.

© AP Photo / Ariel Schalit

Большие белые пеликаны пролетают над водохранилищем Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.

Большие белые пеликаны пролетают над водохранилищем Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AP Photo / Ariel Schalit

Большие белые пеликаны пролетают над водохранилищем Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.

© REUTERS / Amir Cohen

Тысячи птиц отъедаются здесь и набираются сил для дальнейшего перелета.

Тысячи птиц отъедаются здесь и набираются сил для дальнейшего перелета. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Amir Cohen

Тысячи птиц отъедаются здесь и набираются сил для дальнейшего перелета.

© REUTERS / Amir Cohen

Кормление пеликанов на водохранилище Мишмар ха-Шарон финансирует Управление природы и парков Израиля.

Кормление пеликанов на водохранилище Мишмар ха-Шарон финансирует Управление природы и парков Израиля. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Amir Cohen

Кормление пеликанов на водохранилище Мишмар ха-Шарон финансирует Управление природы и парков Израиля.

© REUTERS / Amir Cohen

Проект по кормлению птиц смог решить проблему — пеликаны знают, где всегда могут найти пищу, и не трогают коммерческие рыбные фермы.

Проект по кормлению птиц смог решить проблему — пеликаны знают, где всегда могут найти пищу, и не трогают коммерческие рыбные фермы. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Amir Cohen

Проект по кормлению птиц смог решить проблему — пеликаны знают, где всегда могут найти пищу, и не трогают коммерческие рыбные фермы.

© AP Photo / Ariel Schalit

Пеликаны кормятся на водохранилище Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.

Пеликаны кормятся на водохранилище Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / Ariel Schalit

Пеликаны кормятся на водохранилище Мишмар ха-Шарон в центральном Израиле.

© AFP / Jack Guez

Отдохнув, птицы отправляются в дальний полет до места зимовки в Африке.

Отдохнув, птицы отправляются в дальний полет до места зимовки в Африке. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP / Jack Guez

Отдохнув, птицы отправляются в дальний полет до места зимовки в Африке.

© REUTERS / Amir Cohen

Весной нашествие белых птиц повторится — пеликаны остановятся здесь на отдых перед перелетом к месту гнездовья в Европе.

Весной нашествие белых птиц повторится — пеликаны остановятся здесь на отдых перед перелетом к месту гнездовья в Европе. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Amir Cohen

Весной нашествие белых птиц повторится — пеликаны остановятся здесь на отдых перед перелетом к месту гнездовья в Европе.

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