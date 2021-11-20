Нашествие пеликанов в Израиле

© AFP / Jack Guez

Тысячи больших белых пеликанов захватывают пруды в местности Эмек-Хефер близ Тель-Авива. Пеликаны останавливаются здесь дважды в год во время сезонной миграции с Балканского полуострова в Африку и обратно. В Израиле они отдыхают и кормятся неделями, разоряя коммерческие пруды с рыбой.