https://uz.sputniknews.ru/20211120/skonchalsya-narodnyy-artist-rf-valeriy-garkalin-21446337.html
Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин
Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин
Народный артист попал в больницу в начале октября с диагнозом коронавирус. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
2021-11-20T13:03+0500
2021-11-20T13:03+0500
2021-11-20T13:03+0500
россия
умер
актер
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. От осложнений, вызванных коронавирусом скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет, сообщает радио Sputnik.В начале октября заболевшего коронавирусом актера госпитализировали в больницу в Коммунарке. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.Несколько дней назад в СМИ появились слухи, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей. Агент народного артиста опровергла эти домыслы.
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умер, актер, коронавирус covid-19
Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин
Народный артист попал в больницу в начале октября с диагнозом коронавирус. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
От осложнений, вызванных коронавирусом скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет, сообщает
радио Sputnik
.
В начале октября заболевшего коронавирусом актера госпитализировали в больницу в Коммунарке. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Несколько дней назад в СМИ появились слухи, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей. Агент народного артиста опровергла эти домыслы.
Валерий Гаркалин
Артист известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Также он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС, был художественным руководителем мастерской.
В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".