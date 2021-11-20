https://uz.sputniknews.ru/20211120/skonchalsya-narodnyy-artist-rf-valeriy-garkalin-21446337.html

Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин

Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин

Народный артист попал в больницу в начале октября с диагнозом коронавирус. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

2021-11-20T13:03+0500

2021-11-20T13:03+0500

2021-11-20T13:03+0500

россия

умер

актер

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. От осложнений, вызванных коронавирусом скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет, сообщает радио Sputnik.В начале октября заболевшего коронавирусом актера госпитализировали в больницу в Коммунарке. Позднее Гаркалина перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.Несколько дней назад в СМИ появились слухи, что Гаркалину грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей. Агент народного артиста опровергла эти домыслы.

россия

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

умер, актер, коронавирус covid-19