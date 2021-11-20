https://uz.sputniknews.ru/20211120/uzauto-motors-ostanovila-prodaju-chevrolet-captiva-5-21444385.html

UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5

UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5

Автопроизводитель не назвал конкретных причин остановки продаж кроссовера, но обещал выплатить компенсацию клиентам, сделавшим предоплату.

2021-11-20T10:31+0500

2021-11-20T10:31+0500

2021-11-20T10:31+0500

общество

продажа

автомобили

uzauto motors

компенсация

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. UzAuto Motors впервые в своей истории остановила процесс заключения договоров на поставку автомобилей марки Chevrolet Captiva 5.Эта мера вынужденная, объяснили в компании, извинившись перед клиентами и сославшись на кризис в мировом автопроме.В течение трех дней после обращения клиентам вернут все средства, оплаченные по заключенным договорам и еще дополнительно 5% от суммы предоплаты в качестве компенсации.При этом в компании предложили на выбор вместе кроссовера Captiva 5 приобрести похожие модели Equinox и Tracker или Malibu, Cobalt или Trailblazer. Сроки поставки замененных авто будут осуществлены в соответствии с договорами на Chevrolet Captiva 5, но не позднее января 2022 года.

https://uz.sputniknews.ru/20180912/Krossover-pioner-na-pensii-ili-Chto-budet-vmesto-Captiva-9402995.html

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продажа, автомобили, uzauto motors, компенсация