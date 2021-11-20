https://uz.sputniknews.ru/20211120/v-uzbekistan-xoteli-vvezti-bolee-115-kg-narkotikov-iz-afganistana-21445914.html
В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана
В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана
Правоохранители задержали пять человек, пытавшихся ввести наркотики в Узбекистан. Что им грозит за такое нарушение - читайте в материале.
2021-11-20T12:35+0500
2021-11-20T12:35+0500
2021-11-20T12:35+0500
происшествия
узбекистан
задержание
афганистан
наркотики
сгб
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Наркокурьеры из Таджикистана и Афганистана пытались ввезти в Узбекистан более 115 килограммов гашиша, опия и героина. Помешали этому правоохранители, задержав злоумышленников на границе, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с областным таможенным управлением в ходе оперативного мероприятия задержаны четверых узбекистанцев и одного гражданина Таджикистана. Их заподозрили в контрабанде и распространении наркотиков.Общий вес изъятых веществ составил 115,4 килограмма. Смертоносное зелье ввезли в Узбекистан из Таджикистана и Афганистана, часть наркотиков была спрятана в тайниках в горах Сурхандарьинской области.Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
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узбекистан, задержание, афганистан, наркотики, сгб
В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана
Правоохранители задержали пять человек, пытавшихся ввести наркотики в Узбекистан. Что им грозит за такое нарушение - читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Наркокурьеры из Таджикистана и Афганистана пытались ввезти в Узбекистан более 115 килограммов гашиша, опия и героина. Помешали этому правоохранители, задержав злоумышленников на границе, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с областным таможенным управлением в ходе оперативного мероприятия задержаны четверых узбекистанцев и одного гражданина Таджикистана. Их заподозрили в контрабанде и распространении наркотиков.
"Во время задержания было изъято 67 килограммов 43 грамма опия, 47 килограммов 913 граммов гашиша и 446 граммов героина", - говорится в сообщении СГБ.
Общий вес изъятых веществ составил 115,4 килограмма. Смертоносное зелье ввезли в Узбекистан из Таджикистана и Афганистана, часть наркотиков была спрятана в тайниках в горах Сурхандарьинской области.
Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.