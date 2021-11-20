https://uz.sputniknews.ru/20211120/v-uzbekistan-xoteli-vvezti-bolee-115-kg-narkotikov-iz-afganistana-21445914.html

В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана

В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана

Правоохранители задержали пять человек, пытавшихся ввести наркотики в Узбекистан. Что им грозит за такое нарушение - читайте в материале.

2021-11-20T12:35+0500

2021-11-20T12:35+0500

2021-11-20T12:35+0500

происшествия

узбекистан

задержание

афганистан

наркотики

сгб

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Наркокурьеры из Таджикистана и Афганистана пытались ввезти в Узбекистан более 115 килограммов гашиша, опия и героина. Помешали этому правоохранители, задержав злоумышленников на границе, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.Сотрудники управления СГБ по Сурхандарьинской области совместно с областным таможенным управлением в ходе оперативного мероприятия задержаны четверых узбекистанцев и одного гражданина Таджикистана. Их заподозрили в контрабанде и распространении наркотиков.Общий вес изъятых веществ составил 115,4 килограмма. Смертоносное зелье ввезли в Узбекистан из Таджикистана и Афганистана, часть наркотиков была спрятана в тайниках в горах Сурхандарьинской области.Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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узбекистан, задержание, афганистан, наркотики, сгб