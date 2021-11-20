https://uz.sputniknews.ru/20211120/zajigatelnaya-zaryadka-ot-elmiry-basitxanovoy-v-ekoparke--video-21446704.html

Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео

Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео

Участие в марафоне здорового образа жизни приняли медработники столицы, а также любители скандинавской ходьбы.

2021-11-20T13:51+0500

2021-11-20T13:51+0500

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общество

гимнастика

парк

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Центральном Экопарке им. Бобура в Ташкенте прошел марафон, посвященный здоровому образу жизни. Участие в бодрой зарядке приняли медицинские работники и все любители активного спорта. Личный пример подала и 63-летняя заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова. Вместе со всеми собравшимися чиновница исполнила зажигательные гимнастические упражнения.На месте проведения массовой гимнастики оказалась и корреспондент Sputnik Узбекистан. Так, в распоряжении редакции появились кадры, на которых около сотни людей всех возрастов двигаются под ритмичную музыку.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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гимнастика, парк, видеоролик