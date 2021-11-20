https://uz.sputniknews.ru/20211120/zajigatelnaya-zaryadka-ot-elmiry-basitxanovoy-v-ekoparke--video-21446704.html
Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео
Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео
Участие в марафоне здорового образа жизни приняли медработники столицы, а также любители скандинавской ходьбы.
2021-11-20T13:51+0500
2021-11-20T13:51+0500
2021-11-20T14:00+0500
общество
гимнастика
парк
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Центральном Экопарке им. Бобура в Ташкенте прошел марафон, посвященный здоровому образу жизни. Участие в бодрой зарядке приняли медицинские работники и все любители активного спорта. Личный пример подала и 63-летняя заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова. Вместе со всеми собравшимися чиновница исполнила зажигательные гимнастические упражнения.На месте проведения массовой гимнастики оказалась и корреспондент Sputnik Узбекистан. Так, в распоряжении редакции появились кадры, на которых около сотни людей всех возрастов двигаются под ритмичную музыку.
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гимнастика, парк, видеоролик
Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео
13:51 20.11.2021 (обновлено: 14:00 20.11.2021)
Участие в марафоне здорового образа жизни приняли медработники столицы, а также любители скандинавской ходьбы.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Центральном Экопарке им. Бобура в Ташкенте прошел марафон, посвященный здоровому образу жизни. Участие в бодрой зарядке приняли медицинские работники и все любители активного спорта.
Личный пример подала и 63-летняя заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова. Вместе со всеми собравшимися чиновница исполнила зажигательные гимнастические упражнения.
На месте проведения массовой гимнастики оказалась и корреспондент Sputnik Узбекистан
. Так, в распоряжении редакции появились кадры, на которых около сотни людей всех возрастов двигаются под ритмичную музыку.