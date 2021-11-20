https://uz.sputniknews.ru/20211120/zaschischennye-ot-prirody-uchenye-nazvali-tex-komu-ne-strashen-covid-19-21450427.html

Защищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19

Защищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19

Организм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток.

2021-11-20T21:00+0500

2021-11-20T21:00+0500

2021-11-20T21:00+0500

в мире

ученые

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik, Владислав Стрекопытов. Некоторые люди отличаются необычайной устойчивостью к COVID-19 и не инфицируются даже в очаге заражения. Ученые предполагают, что это связано с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу. Что сейчас об этом известно — в материале РИА Новости.Первая линия обороныКогда патоген попадает в организм, его встречают Т-лимфоциты, чья задача — распознать и уничтожить зараженные клетки, а также передать информацию о чужеродных антигенах В-клеткам, вырабатывающим антитела. Иногда этот первичный клеточный иммунный ответ бывает настолько сильным, что до антител не доходит — Т-лимфоциты сами быстро уничтожают вирус.У человека не возникают клинические симптомы, не образуются антитела, ПЦР-тесты — отрицательные, но организм приобретает защиту от повторного заражения. Дело в том, что среди Т-лимфоцитов есть специализированные Т-клетки, запоминающие патоген. Насколько такой иммунитет стойкий и долгий, до конца неясно.В первую волну пандемии COVID-19 ученые четыре месяца наблюдали за медицинскими работниками красной зоны больницы святого Варфоломея в Лондоне, брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. Многие заболели, но у 58 человек, несмотря на высокий риск заражения, не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК. А Т-клеточный ответ тем не менее оказался очень сильным.У двадцати был повышенный уровень Т-клеток, у 19 — белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 "серонегативных" выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 — репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.По мнению ученых, это говорит о том, что вирус проник в организм, но не смог там прижиться. Так как речь идет о первой волне пандемии и у наблюдаемых не могло быть защитной памяти именно к SARS-CoV-2, предположили, что мощный клеточный иммунитет обеспечили Т-клетки, образовавшиеся ранее, при встрече с другими, более легкими коронавирусами, вызывающими простуду.Вакцины для клеточного иммунитетаЕсли это так, то в будущем, считают исследователи, возможно создание универсальной панкоронавирусной вакцины, нацеленной на RTC-комплекс, а не на спайковый белок SARS-CoV-2, как большинство современных средств. Спайковые белки у коронавирусов очень разные и сильно мутируют, а репликационно-транскрипционные комплексы схожи и не меняются. Такая вакцина защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от других коронавирусов, в том числе еще неизвестных.Некоторые разработчики уже ищут способы стимулирования клеточного иммунитета. Т-клетки хотя и не предотвращают инфекцию, приступают к делу сразу после того, как вирус проник в организм, и они зачастую эффективнее антител, которые обнаруживают только белки-антигены вне клеток, не замечая зараженные клетки, где вирус реплицируется.Т-клетки более устойчивы к новым штаммам. Они реагируют на вирусные белки, экспрессируемые внутри инфицированных клеток. Обычно очень стабильны. Исследование показало, что инфицированные SARS-CoV-2, как правило, генерируют Т-клетки, узнающие 15-20 фрагментов белков коронавируса, часть которых неизменна. Поэтому ученые надеются, что мутации не повлияют на клеточный иммунный ответ, который как минимум защитит от тяжелой формы COVID-19. Т-киллеры убьют инфицированные вирусом клетки до того, как они распространятся из носоглотки в нижние дыхательные пути и дальше по организму.Организм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток. Сначала следует первичный ответ, цель которого — уничтожить вирусные частицы и зараженные клетки. Затем вторичный — выработка антител.Существует ли генетический иммунитетМеждународный консорциум генетиков COVID Human Genetic Effort запустил глобальный проект по поиску людей с генетической устойчивостью к коронавирусу. Об этом сообщили в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology. Цель — создать метод генетической коррекции, защищающий без всяких вакцин и антител.Участники консорциума предполагают, что у тех, кто не заражается COVID-19, особый набор генов. Как в случае со СПИДом — у одного процента человечества есть генетическая мутация CCR5, препятствующая связыванию ВИЧ с поверхностью белых кровяных телец. Разработали антиретровирусные препараты, имитирующие эту мутацию, а два человека избавились от ВИЧ после трансплантации костного мозга от доноров с копиями устойчивых генов.Эксперты COVID Human Genetic Effort наметили несколько участков в геноме человека, потенциально способных контролировать устойчивость к COVID-19. В частности, обнаружили редкий вариант гена, снижающего экспрессию ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) — рецептора клеточной мембраны, с которым связывается SARS-CoV-2 для проникновения в клетки.Еще одна гипотеза: в геноме тех, кто устойчив к SARS-CoV-2, есть мутации, не позволяющие вирусу реплицироваться и переупаковываться или разрушающие вирусную РНК уже внутри клетки.Чтобы это проверить, ученые хотят найти людей, которые гарантированно долго контактировали с заболевшими, но сами не заразились. Прежде всего тут нужны дискордантные пары, где один болеет, а другой нет, хотя живут вместе.Надо набрать таких не менее тысячи. Дискордантных пар много, но чтобы оба партнера регулярно сдавали тесты и анализы и есть документы — это редкость. И еще условие: вакцинированные не годятся.Как бы то ни было, порядка пяти сотен уже есть. После полного исследования их геномов и сравнения с геномами инфицированных потенциальные "гены устойчивости" проверят на клеточных и животных моделях.Исторически сложилось так, что терапия инфекционных заболеваний всегда была сосредоточена в первую очередь на патогене. Возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится, и люди смогут приобретать иммунитет с помощью генной инженерии.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, коронавирус covid-19