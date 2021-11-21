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Невероятная тайская кухня: как приготовить дома том-ям и пад-тай
Невероятная тайская кухня: как приготовить дома том-ям и пад-тай
Про легендарный том-ям слышали и даже пробовали его даже те, кто никогда не бывал в Таиланде. А как приготовить тайские изыски — можно узнать из нашего материала.
2021-11-21T08:00+0500
2021-11-21T08:00+0500
в мире
таиланд
рецепт
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Таиланд был и остается одним из популярнейших туристических маршрутов во всем мире и кухня этой страны знакома многим. Про легендарный том-ям слышали и те, кто никогда не бывал ни в Бангкоке, ни на Пхукете. О том, как правильно приготовить тайские блюда — в материале РИА Новости, подготовленном на основе рассказов любителя и знатока тайской кухни Евы Солнцевой.Интересная особенность тайской кухни — отсутствие ограниченийБольшинство населения исповедует буддизм, в котором нет запретов в еде. Мясо, рыба, морепродукты, овощи и фрукты есть на кухне любого тайца. А еще насекомые и личинки!Тайская трапеза напоминает картину. Все блюда обязательно должны быть ярко украшены нарезанными фигурками из овощей и фруктов, а также листьями свежей зелени. Это невероятно красиво, помимо того, что вкусно и полезно: такой вот художественный атрибут.Характерная черта тайской кухни — контрасты в одном блюдеЭто необычные сочетания — сладкие экзотические фрукты вместе с мясом или рыбой и морепродуктами, яркость и гармония вкусов, обилие соусов. Идеальный баланс кисло-остро-сладкого.Суп том-ям-кунг. По словам кулинарного блогера, фуд-фотографа и автора книг по кулинарии Ольги Эрбис, это шедевр кулинарного искусства и король всех супов. Пряный, острый, с огромным количеством креветок, грибами, помидорами, лемонграссом и листьями лайма, сваренный в кокосовом молоке.ИНГРЕДИЕНТЫ НА ДВЕ ПОРЦИИ:Паста том-ям — одна столовая ложкаВода — 400-500 миллилитровКокосовое молоко — 200 миллилитровМорепродукты — 300 граммов (у меня это креветки, кальмар и осьминожки)Шампиньоны — пять-шесть штукЛемонграсс — один стебельЛистья кафрского лайма — две-три штукиКорень галангала — два сантиметраЧеснок — два зубчикаЛайм (в идеале тоже кафрский) — одна штукаПомидоры черри — пять-шесть штукЗелень кинзы — один пучокПРИГОТОВЛЕНИЕПомидоры и грибы нарезать, морепродукты при необходимости очистить, лемонграсс нарезать и слегка отбить, галангал настругать тонкими пластинами, листья нарвать руками, измельчить чеснок, лайм разделить на части.В кастрюлю налить воду и кокосовое молоко, положить пасту, размешать, довести до кипения. Добавить лемонграсс, листья кафрского лайма, галангал, чеснок и грибы. Варить две-три минуты. Положить помидоры, лайм и морепродукты, довести до кипения и варить две-три минуты. Готово!Суп том-кха, с курицей и кокосовым молоком. Также очень популярен у местных. Как и все блюда Королевства Таиланд, содержит палитру всех вкусов, которые только можно себе представить: соленый, сладкий, сливочный, острый, кислый, пряный.Пад-тай. Пожалуй, наиболее известное блюдо за пределами Таиланда. Обжаренная рисовая лапша с креветками, орехами, тофу, ростками фасоли, зеленым луком, чесноком, перцем, соком лайма и рыбным соусом. И все это заливается яйцом.Зеленое карри. Тушеная курица с мини-баклажанами и кокосовым молоком. Очень густой, острый, ароматный суп на кокосовом молоке. Яркий, богатый, насыщенный вкус.
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таиланд, рецепт

Невероятная тайская кухня: как приготовить дома том-ям и пад-тай

08:00 21.11.2021
© Depositphotos / Giambra Рынок выходного дня в городе Чиангмай, Таиланд
Рынок выходного дня в городе Чиангмай, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
© Depositphotos / Giambra
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Про легендарный том-ям слышали и даже пробовали его даже те, кто никогда не бывал в Таиланде. А как приготовить тайские изыски — можно узнать из нашего материала.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Таиланд был и остается одним из популярнейших туристических маршрутов во всем мире и кухня этой страны знакома многим. Про легендарный том-ям слышали и те, кто никогда не бывал ни в Бангкоке, ни на Пхукете. О том, как правильно приготовить тайские блюда — в материале РИА Новости, подготовленном на основе рассказов любителя и знатока тайской кухни Евы Солнцевой.

Интересная особенность тайской кухни — отсутствие ограничений

Большинство населения исповедует буддизм, в котором нет запретов в еде. Мясо, рыба, морепродукты, овощи и фрукты есть на кухне любого тайца. А еще насекомые и личинки!
© Depositphotos / Dean MoriartyПлавучий рынок в Бангкоке, Таиланд
Плавучий рынок в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
Плавучий рынок в Бангкоке, Таиланд
© Depositphotos / Dean Moriarty
Тайская трапеза напоминает картину. Все блюда обязательно должны быть ярко украшены нарезанными фигурками из овощей и фруктов, а также листьями свежей зелени. Это невероятно красиво, помимо того, что вкусно и полезно: такой вот художественный атрибут.

Характерная черта тайской кухни — контрасты в одном блюде

Это необычные сочетания — сладкие экзотические фрукты вместе с мясом или рыбой и морепродуктами, яркость и гармония вкусов, обилие соусов. Идеальный баланс кисло-остро-сладкого.
Суп том-ям-кунг. По словам кулинарного блогера, фуд-фотографа и автора книг по кулинарии Ольги Эрбис, это шедевр кулинарного искусства и король всех супов. Пряный, острый, с огромным количеством креветок, грибами, помидорами, лемонграссом и листьями лайма, сваренный в кокосовом молоке.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА ДВЕ ПОРЦИИ:
Паста том-ям — одна столовая ложка
Вода — 400-500 миллилитров
Кокосовое молоко — 200 миллилитров
Морепродукты — 300 граммов (у меня это креветки, кальмар и осьминожки)
Шампиньоны — пять-шесть штук
Лемонграсс — один стебель
Листья кафрского лайма — две-три штуки
Корень галангала — два сантиметра
Чеснок — два зубчика
Лайм (в идеале тоже кафрский) — одна штука
Помидоры черри — пять-шесть штук
Зелень кинзы — один пучок
© Pixabay / RitaEКреветки
Креветки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
Креветки
© Pixabay / RitaE
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Помидоры и грибы нарезать, морепродукты при необходимости очистить, лемонграсс нарезать и слегка отбить, галангал настругать тонкими пластинами, листья нарвать руками, измельчить чеснок, лайм разделить на части.
В кастрюлю налить воду и кокосовое молоко, положить пасту, размешать, довести до кипения. Добавить лемонграсс, листья кафрского лайма, галангал, чеснок и грибы. Варить две-три минуты. Положить помидоры, лайм и морепродукты, довести до кипения и варить две-три минуты. Готово!
Суп том-кха, с курицей и кокосовым молоком. Также очень популярен у местных. Как и все блюда Королевства Таиланд, содержит палитру всех вкусов, которые только можно себе представить: соленый, сладкий, сливочный, острый, кислый, пряный.
Пад-тай. Пожалуй, наиболее известное блюдо за пределами Таиланда. Обжаренная рисовая лапша с креветками, орехами, тофу, ростками фасоли, зеленым луком, чесноком, перцем, соком лайма и рыбным соусом. И все это заливается яйцом.
© Pixabay / HuahomПад-тай
Пад-тай - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
Пад-тай
© Pixabay / Huahom
Зеленое карри. Тушеная курица с мини-баклажанами и кокосовым молоком. Очень густой, острый, ароматный суп на кокосовом молоке. Яркий, богатый, насыщенный вкус.
© Pixabay / thepassengerЗеленое карри
Зеленое карри - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
Зеленое карри
© Pixabay / thepassenger
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