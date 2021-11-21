https://uz.sputniknews.ru/20211121/pochti-100-migrantov-popali-v-belorusskie-bolnitsy-21457132.html
Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
В больницу Гродно госпитализировали мигранта с тяжелой ковидной пневмонией
2021-11-21T19:53+0500
2021-11-21T19:53+0500
2021-11-21T19:53+0500
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. По данным Минздрава Беларуси, на данный момент в больнцах Гродно сейчас находится почти 100 мигрантов из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе и с коронавирусом. Об этом заявила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.В логистический центр, где находится около двух тысяч беженцев, в воскресенье прибыли представители ВОЗ под руководством директора по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншаубом.Мигрантов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, травмами, полученными на границе.Представители ВОЗ также пообщались с беженцами. Жители лагеря пожаловались на действия польских силовиков.Беженцы также попросили о помощи в открытии гуманитарного коридора в ЕС.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/nastoyaschaya-prichina-ataki-migrantov-21343681.html
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беларусь, мигранты, больница
Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
В больницу Гродно госпитализировали мигранта с тяжелой ковидной пневмонией
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik
. По данным Минздрава Беларуси, на данный момент в больнцах Гродно сейчас находится почти 100 мигрантов из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе и с коронавирусом. Об этом заявила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь
.
В логистический центр, где находится около двух тысяч беженцев, в воскресенье прибыли представители ВОЗ под руководством директора по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншаубом.
"Мы возим пациентов в Гродно (…) Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ.
Мигрантов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, травмами, полученными на границе.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила она.
Представители ВОЗ также пообщались с беженцами. Жители лагеря пожаловались на действия польских силовиков.
"Они использовали газ против нас и наших детей. Было много пострадавших, практически никто не мог заснуть в ночь после произошедшего, дети плакали. Расскажите об этом всему миру", - обратился один из мужчин к Джеральду Рокеншаубу.
Беженцы также попросили о помощи в открытии гуманитарного коридора в ЕС.