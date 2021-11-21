https://uz.sputniknews.ru/20211121/pochti-100-migrantov-popali-v-belorusskie-bolnitsy-21457132.html

Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы

Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы

В больницу Гродно госпитализировали мигранта с тяжелой ковидной пневмонией

2021-11-21T19:53+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. По данным Минздрава Беларуси, на данный момент в больнцах Гродно сейчас находится почти 100 мигрантов из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе и с коронавирусом. Об этом заявила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.В логистический центр, где находится около двух тысяч беженцев, в воскресенье прибыли представители ВОЗ под руководством директора по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншаубом.Мигрантов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, травмами, полученными на границе.Представители ВОЗ также пообщались с беженцами. Жители лагеря пожаловались на действия польских силовиков.Беженцы также попросили о помощи в открытии гуманитарного коридора в ЕС.

https://uz.sputniknews.ru/20211114/nastoyaschaya-prichina-ataki-migrantov-21343681.html

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