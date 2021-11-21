Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211121/pochti-100-migrantov-popali-v-belorusskie-bolnitsy-21457132.html
Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
В больницу Гродно госпитализировали мигранта с тяжелой ковидной пневмонией
2021-11-21T19:53+0500
2021-11-21T19:53+0500
в мире
беларусь
мигранты
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21356516_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f4c5ef4d34ea5ddbba343f9ff48768d2.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. По данным Минздрава Беларуси, на данный момент в больнцах Гродно сейчас находится почти 100 мигрантов из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе и с коронавирусом. Об этом заявила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.В логистический центр, где находится около двух тысяч беженцев, в воскресенье прибыли представители ВОЗ под руководством директора по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншаубом.Мигрантов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, травмами, полученными на границе.Представители ВОЗ также пообщались с беженцами. Жители лагеря пожаловались на действия польских силовиков.Беженцы также попросили о помощи в открытии гуманитарного коридора в ЕС.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/nastoyaschaya-prichina-ataki-migrantov-21343681.html
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21356516_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_671f174477bf989fb47adc7bf27935e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, мигранты, больница

Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы

19:53 21.11.2021
© APМигранты на границе Польши и Беларуси
Мигранты на границе Польши и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
© AP
Подписаться на
В больницу Гродно госпитализировали мигранта с тяжелой ковидной пневмонией
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. По данным Минздрава Беларуси, на данный момент в больнцах Гродно сейчас находится почти 100 мигрантов из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе и с коронавирусом. Об этом заявила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
В логистический центр, где находится около двух тысяч беженцев, в воскресенье прибыли представители ВОЗ под руководством директора по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншаубом.
"Мы возим пациентов в Гродно (…) Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ.
Мигрантов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, травмами, полученными на границе.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила она.
Представители ВОЗ также пообщались с беженцами. Жители лагеря пожаловались на действия польских силовиков.
"Они использовали газ против нас и наших детей. Было много пострадавших, практически никто не мог заснуть в ночь после произошедшего, дети плакали. Расскажите об этом всему миру", - обратился один из мужчин к Джеральду Рокеншаубу.
Беженцы также попросили о помощи в открытии гуманитарного коридора в ЕС.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2021
Колумнисты
Настоящая причина "атаки мигрантов"
14 ноября, 11:51
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:35Постпред Узбекистана вошел в Бюро Совета ООН по правам человека
19:53Почти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
19:23Забег для спасения Арала
17:47Саакашвили начал есть
16:00"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове
14:08Узбекистан начал выпускать бронемашины
13:23Каратист из Узбекистана стал чемпионом мира
12:43Учрежден фестиваль для молодых исполнителей
11:45Скончался Бахтиёр Ихтиёров
10:48Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
08:00Невероятная тайская кухня: как приготовить дома том ям и пад тай
07:00Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму
ВчераНашествие пеликанов в Израиле
ВчераЗащищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19
ВчераСоздана первая искусственная геномная ДНК
ВчераНа что пойдет узбекский хлопок: экспорт или переработка
ВчераРоссийские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
ВчераВ Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
ВчераЗаводы по производству сельхозтехники перенесут в Ташобласть – причина
ВчераДжоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция