https://uz.sputniknews.ru/20211121/skonchalsya-baxtiyor-ixtiyorov-21452528.html
Скончался Бахтиёр Ихтиёров
Скончался Бахтиёр Ихтиёров
Легенда узбекского театра и кино скончался на 82-м году жизни.
2021-11-21T11:45+0500
2021-11-21T11:45+0500
2021-11-21T14:25+0500
общество
умер
актер
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ушел из жизни народный артист Узбекистана, легенда узбекского кино и театра Бахтиёр Ихтиёров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства культуры страны.За долгие годы творчества Ихтиёров сыграл более сотни запоминающихся ролей на сцене Бухарского музыкального театра, театров им. Мукимий, Молодой гвардии, Сатиры, был режиссером популярных спектаклей."За свою плодотворную карьеру Бахтиёр Ихтиёров снялся во многих фильмах, включая "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Помимо киноролей, он внес значительный вклад в развитие узбекского театрального искусства", — говорится в сообщении.Ихтияров удостоен звания народного артиста Узбекистана, орденов Трудовой Славы, Эль-Юрт Хурмати.Актер скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
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MIA „Rosiya Segodnya“
умер, актер
Скончался Бахтиёр Ихтиёров
11:45 21.11.2021 (обновлено: 14:25 21.11.2021)
Легенда узбекского театра и кино скончался на 82-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik.
Ушел из жизни народный артист Узбекистана, легенда узбекского кино и театра Бахтиёр Ихтиёров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства культуры
страны.
За долгие годы творчества Ихтиёров сыграл более сотни запоминающихся ролей на сцене Бухарского музыкального театра, театров им. Мукимий, Молодой гвардии, Сатиры, был режиссером популярных спектаклей.
"За свою плодотворную карьеру Бахтиёр Ихтиёров снялся во многих фильмах, включая "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Помимо киноролей, он внес значительный вклад в развитие узбекского театрального искусства", — говорится в сообщении.
Ихтияров удостоен звания народного артиста Узбекистана, орденов Трудовой Славы, Эль-Юрт Хурмати.
Актер скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется.