https://uz.sputniknews.ru/20211121/skonchalsya-baxtiyor-ixtiyorov-21452528.html

Скончался Бахтиёр Ихтиёров

Скончался Бахтиёр Ихтиёров

Легенда узбекского театра и кино скончался на 82-м году жизни.

2021-11-21T11:45+0500

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общество

умер

актер

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ушел из жизни народный артист Узбекистана, легенда узбекского кино и театра Бахтиёр Ихтиёров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства культуры страны.За долгие годы творчества Ихтиёров сыграл более сотни запоминающихся ролей на сцене Бухарского музыкального театра, театров им. Мукимий, Молодой гвардии, Сатиры, был режиссером популярных спектаклей."За свою плодотворную карьеру Бахтиёр Ихтиёров снялся во многих фильмах, включая "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Помимо киноролей, он внес значительный вклад в развитие узбекского театрального искусства", — говорится в сообщении.Ихтияров удостоен звания народного артиста Узбекистана, орденов Трудовой Славы, Эль-Юрт Хурмати.Актер скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

умер, актер