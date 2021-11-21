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Скончался Бахтиёр Ихтиёров
Скончался Бахтиёр Ихтиёров
Легенда узбекского театра и кино скончался на 82-м году жизни.
2021-11-21T11:45+0500
2021-11-21T14:25+0500
общество
умер
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ушел из жизни народный артист Узбекистана, легенда узбекского кино и театра Бахтиёр Ихтиёров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства культуры страны.За долгие годы творчества Ихтиёров сыграл более сотни запоминающихся ролей на сцене Бухарского музыкального театра, театров им. Мукимий, Молодой гвардии, Сатиры, был режиссером популярных спектаклей."За свою плодотворную карьеру Бахтиёр Ихтиёров снялся во многих фильмах, включая "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Помимо киноролей, он внес значительный вклад в развитие узбекского театрального искусства", — говорится в сообщении.Ихтияров удостоен звания народного артиста Узбекистана, орденов Трудовой Славы, Эль-Юрт Хурмати.Актер скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
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умер, актер

Скончался Бахтиёр Ихтиёров

11:45 21.11.2021 (обновлено: 14:25 21.11.2021)
© Пресс-служба Нацбиблиотеки УзбекистанаНародный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров
Народный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
© Пресс-служба Нацбиблиотеки Узбекистана
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Легенда узбекского театра и кино скончался на 82-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Ушел из жизни народный артист Узбекистана, легенда узбекского кино и театра Бахтиёр Ихтиёров. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства культуры страны.
За долгие годы творчества Ихтиёров сыграл более сотни запоминающихся ролей на сцене Бухарского музыкального театра, театров им. Мукимий, Молодой гвардии, Сатиры, был режиссером популярных спектаклей.
"За свою плодотворную карьеру Бахтиёр Ихтиёров снялся во многих фильмах, включая "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Помимо киноролей, он внес значительный вклад в развитие узбекского театрального искусства", — говорится в сообщении.
Ихтияров удостоен звания народного артиста Узбекистана, орденов Трудовой Славы, Эль-Юрт Хурмати.
Актер скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется.
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