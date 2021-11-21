https://uz.sputniknews.ru/20211121/uzbekistan-nachal-vypuskat-bronemashiny-21454452.html
Узбекистан начал выпускать бронемашины
Узбекистан начал выпускать бронемашины
Легкобронированный автомобиль "Калкон" разработан на узбекистанском предприятии
2021-11-21T14:08+0500
2021-11-21T14:08+0500
2021-11-21T14:16+0500
общество
узбекистан
бронемашина
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане начато серийное производство легкобронированных автомобилей (ЛБА) "Калкон" ("Щит"), сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.Автомобиль, разработанный на одном из оборонных предприятий Узбекистана, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой из представителей силовых структур.Автомобиль изготовлен "с нуля" на основе конструкторских разработок специалистов отрасли. После чего его тактико-технические характеристики были улучшены в ходе практических испытаний.В настоящее время ЛБА "Калкон" поступил в серийное производство. Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бронемашина
Узбекистан начал выпускать бронемашины
14:08 21.11.2021 (обновлено: 14:16 21.11.2021)
Легкобронированный автомобиль "Калкон" разработан на узбекистанском предприятии.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik.
В Узбекистане начато серийное производство легкобронированных автомобилей (ЛБА) "Калкон" ("Щит"), сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности
.
Автомобиль, разработанный на одном из оборонных предприятий Узбекистана, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой из представителей силовых структур.
"Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям вооруженных сил и признанных международных стандартов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Автомобиль изготовлен "с нуля" на основе конструкторских разработок специалистов отрасли. После чего его тактико-технические характеристики были улучшены в ходе практических испытаний.
В настоящее время ЛБА "Калкон" поступил в серийное производство. Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.