https://uz.sputniknews.ru/20211121/uzbekistan-nachal-vypuskat-bronemashiny-21454452.html

Узбекистан начал выпускать бронемашины

Узбекистан начал выпускать бронемашины

Легкобронированный автомобиль "Калкон" разработан на узбекистанском предприятии

2021-11-21T14:08+0500

2021-11-21T14:08+0500

2021-11-21T14:16+0500

общество

узбекистан

бронемашина

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане начато серийное производство легкобронированных автомобилей (ЛБА) "Калкон" ("Щит"), сообщает пресс-служба Госкомитета оборонной промышленности.Автомобиль, разработанный на одном из оборонных предприятий Узбекистана, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой из представителей силовых структур.Автомобиль изготовлен "с нуля" на основе конструкторских разработок специалистов отрасли. После чего его тактико-технические характеристики были улучшены в ходе практических испытаний.В настоящее время ЛБА "Калкон" поступил в серийное производство. Изготовленные автомобили поступят в подразделения Вооруженных сил республики.

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узбекистан, бронемашина