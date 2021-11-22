https://uz.sputniknews.ru/20211122/ekspert-obyasnil-v-kakom-sluchae-posla-ssha-sleduet-otpravit-domoy-21471474.html

Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой

Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой

Политолог заявил, что раньше США не позволяли себе обсуждать документы такого хамского рода.

2021-11-22T20:12+0500

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Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Резолюция носит рекомендательный характер. Как изменятся отношения Москвы и Вашингтона, если документ будет принят и почему вообще конгрессменов волнуют президентские выборы в России в 2024 году? Как отреагирует на такую инициативу президент США Джо Байден? Эту тему мы обсудили с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворгом Мирзаяном. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?

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сша, дипломаты, посольство сша, видео