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Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
Политолог заявил, что раньше США не позволяли себе обсуждать документы такого хамского рода.
2021-11-22T20:12+0500
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Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Резолюция носит рекомендательный характер. Как изменятся отношения Москвы и Вашингтона, если документ будет принят и почему вообще конгрессменов волнуют президентские выборы в России в 2024 году? Как отреагирует на такую инициативу президент США Джо Байден? Эту тему мы обсудили с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворгом Мирзаяном. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?
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сша, дипломаты, посольство сша, видео

Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой

20:12 22.11.2021
© Sputnik
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Эксперт заявил, что раньше США не позволяли себе обсуждать документы такого хамского рода.
Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Резолюция носит рекомендательный характер.
Как изменятся отношения Москвы и Вашингтона, если документ будет принят и почему вообще конгрессменов волнуют президентские выборы в России в 2024 году? Как отреагирует на такую инициативу президент США Джо Байден?
Эту тему мы обсудили с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворгом Мирзаяном. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?
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