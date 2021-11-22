https://uz.sputniknews.ru/20211122/ekspert-obyasnil-v-kakom-sluchae-posla-ssha-sleduet-otpravit-domoy-21471474.html
Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
Политолог заявил, что раньше США не позволяли себе обсуждать документы такого хамского рода.
2021-11-22T20:12+0500
2021-11-22T20:12+0500
2021-11-22T20:12+0500
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посольство сша
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Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Резолюция носит рекомендательный характер. Как изменятся отношения Москвы и Вашингтона, если документ будет принят и почему вообще конгрессменов волнуют президентские выборы в России в 2024 году? Как отреагирует на такую инициативу президент США Джо Байден? Эту тему мы обсудили с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворгом Мирзаяном. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, дипломаты, посольство сша, видео
Эксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
Эксперт заявил, что раньше США не позволяли себе обсуждать документы такого хамского рода.
Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Резолюция носит рекомендательный характер.
Как изменятся отношения Москвы и Вашингтона, если документ будет принят и почему вообще конгрессменов волнуют президентские выборы в России в 2024 году? Как отреагирует на такую инициативу президент США Джо Байден?
Эту тему мы обсудили с доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Геворгом Мирзаяном. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?