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Кофе против инсульта и деменции
Кофе против инсульта и деменции
Китайские ученые обнаружили закономерность между употреблением кофеина и риском серьезных заболеваний.
2021-11-22T07:00+0500
2021-11-22T07:00+0500
общество
заболевания
кофе
ученые
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Употребление напитков с кофеином – чая и кофе – снижает риск таких серьезных заболеваний, как инсульт и деменция, доказали китайские ученые. Отчет об исследовании опубликован в журнале PLOS Medicine.Специалисты Тяньцзиньского медицинского университета во главе с Юань Чжаном проанализировали данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank. Всем пациентам в период с 2006 по 2010 годы было от 50 до 74 лет и на начало исследования все они были в целом здоровы. Позже у 5 079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли инсульт.Ученые сопоставили частоту инсультов и деменции с употреблением напитков с кофеином. Статистика показала, что даже одна чашка чая или кофе снижает риск этих заболеваний, но самую большую защиту дает употребление двух-трех чашек кофе и двух-трех чашек чая в день. Это снижает риск инсульта на 32%, а деменции – на 28%.Более низкие показатели были и у тех, кто выпивал в день три-пять чашек чая или две-три чашки кофе, или четыре-шесть чашек и того, и другого.Примечательно, что те, кто регулярно пил кофе, особенно латте, реже страдали от слабоумия после перенесенного инсульта.Однако ученые не советуют использовать кофеин как профилактику инсульта и деменции. Их исследования чисто статистические, они не указывают на причинно-следственные связи и учитывают только данные из биобанка без обследования реальных людей, предупреждают они.Но любая информация, которая может быть полезна в борьбе с серьезными заболеваниями, такими как инсульт и деменция, заслуживают внимания, считают исследователи.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/vo-skolko-nujno-zasypat-chtoby-serdtse-bylo-zdorovym-rasskazali-uchenye-21348595.html
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заболевания, кофе, ученые

Кофе против инсульта и деменции

07:00 22.11.2021
© LEON NEAL / AFPЧашка с кофе "Капучино". Логотип футбольного клуба Leicester City
Чашка с кофе Капучино. Логотип футбольного клуба Leicester City - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© LEON NEAL / AFP
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Китайские ученые обнаружили закономерность между употреблением кофеина и риском серьезных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Употребление напитков с кофеином – чая и кофе – снижает риск таких серьезных заболеваний, как инсульт и деменция, доказали китайские ученые. Отчет об исследовании опубликован в журнале PLOS Medicine.
Специалисты Тяньцзиньского медицинского университета во главе с Юань Чжаном проанализировали данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank. Всем пациентам в период с 2006 по 2010 годы было от 50 до 74 лет и на начало исследования все они были в целом здоровы. Позже у 5 079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли инсульт.
Ученые сопоставили частоту инсультов и деменции с употреблением напитков с кофеином. Статистика показала, что даже одна чашка чая или кофе снижает риск этих заболеваний, но самую большую защиту дает употребление двух-трех чашек кофе и двух-трех чашек чая в день. Это снижает риск инсульта на 32%, а деменции – на 28%.
Более низкие показатели были и у тех, кто выпивал в день три-пять чашек чая или две-три чашки кофе, или четыре-шесть чашек и того, и другого.
Примечательно, что те, кто регулярно пил кофе, особенно латте, реже страдали от слабоумия после перенесенного инсульта.
"Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе и чая по отдельности или в комбинации связано с более низким риском инсульта и деменции", — делают вывод авторы статьи.
Однако ученые не советуют использовать кофеин как профилактику инсульта и деменции. Их исследования чисто статистические, они не указывают на причинно-следственные связи и учитывают только данные из биобанка без обследования реальных людей, предупреждают они.
Но любая информация, которая может быть полезна в борьбе с серьезными заболеваниями, такими как инсульт и деменция, заслуживают внимания, считают исследователи.
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