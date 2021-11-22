https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html

Кофе против инсульта и деменции

Кофе против инсульта и деменции

Китайские ученые обнаружили закономерность между употреблением кофеина и риском серьезных заболеваний.

2021-11-22T07:00+0500

2021-11-22T07:00+0500

2021-11-22T07:00+0500

общество

заболевания

кофе

ученые

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Употребление напитков с кофеином – чая и кофе – снижает риск таких серьезных заболеваний, как инсульт и деменция, доказали китайские ученые. Отчет об исследовании опубликован в журнале PLOS Medicine.Специалисты Тяньцзиньского медицинского университета во главе с Юань Чжаном проанализировали данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank. Всем пациентам в период с 2006 по 2010 годы было от 50 до 74 лет и на начало исследования все они были в целом здоровы. Позже у 5 079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли инсульт.Ученые сопоставили частоту инсультов и деменции с употреблением напитков с кофеином. Статистика показала, что даже одна чашка чая или кофе снижает риск этих заболеваний, но самую большую защиту дает употребление двух-трех чашек кофе и двух-трех чашек чая в день. Это снижает риск инсульта на 32%, а деменции – на 28%.Более низкие показатели были и у тех, кто выпивал в день три-пять чашек чая или две-три чашки кофе, или четыре-шесть чашек и того, и другого.Примечательно, что те, кто регулярно пил кофе, особенно латте, реже страдали от слабоумия после перенесенного инсульта.Однако ученые не советуют использовать кофеин как профилактику инсульта и деменции. Их исследования чисто статистические, они не указывают на причинно-следственные связи и учитывают только данные из биобанка без обследования реальных людей, предупреждают они.Но любая информация, которая может быть полезна в борьбе с серьезными заболеваниями, такими как инсульт и деменция, заслуживают внимания, считают исследователи.

https://uz.sputniknews.ru/20211114/vo-skolko-nujno-zasypat-chtoby-serdtse-bylo-zdorovym-rasskazali-uchenye-21348595.html

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заболевания, кофе, ученые