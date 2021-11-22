https://uz.sputniknews.ru/20211122/stalo-izvestno-skolko-ovoschey-i-fruktov-uzbekistan-eksportiroval-v-afganistan-21461064.html

Стало известно, сколько овощей и фруктов Узбекистан экспортировал в Афганистан

Стало известно, сколько овощей и фруктов Узбекистан экспортировал в Афганистан

За период с января по октябрь республика экспортировала в разные страны 1,2 млн тонн плодоовощной продукции на общую сумму $747,4 млн.

2021-11-22T10:31+0500

2021-11-22T10:31+0500

2021-11-22T10:45+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. С начала года Узбекистан экспортировал в Афганистан 26 тысяч тонн фруктов и овощей, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Больше всего плодоовощной продукции было направлено в Казахстан — 538 тысяч тонн. На втором месте расположилась Россия: в страну ввезено 341 тысяча тонн фруктов и овощей. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан: в республику доставлено 112 тысяч тонн узбекской сельхозпродукции.Китай расположился на четвертом месте с 65 тысячами тонн. За ним следует Украина — 28 тысяч тонн. Затем идут Туркменистан — 24 тысяч тонн, Пакистан — 23 тысяч тонн, Беларусь — 13 тысяч тонн, Турция — 11 тысяч тонн, Иран — 7,5 тысячи тонн, Азербайджан — 7 тысяч тонн, Германия и ОАЭ — по 3,6 тысячи тонн.Отмечается, что за период с января по октябрь Узбекистан экспортировал в разные страны 1,2 млн тонн фруктов и овощей на общую сумму $747,4 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20201222/V-RZhD-vveli-50-skidku-na-perevozku-uzbekskoy-plodoovoschnoy-produktsii-15654407.html

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афганистан, госкомстат, экспорт, плодоовощная продукция, страны снг, статистика