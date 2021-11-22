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Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа
Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа
Подача природного газа приостановлена в нескольких районах столицы из-за проведения ремонтных работ на газопроводах низкого и среднего давления.
2021-11-22T12:16+0500
2021-11-22T12:17+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Жители нескольких районов столицы временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".По данным организации, подача природного газа будет приостановлена из-за ремонтных работ по переустройству кольцевого подземного газопровода среднего давления D-530 мм. Ранее он был на время отрезан в связи со строительством моста по улице "Кичик Халк Авл йули" на границе Мирабадского и Яшнабадского районов. Кроме того, газа не будет в Сергелийском и Янгихаётском (махалля "Янги-Умид") районах из-за ремонта газопроводов низкого и среднего давления соответственно. Локация отключения газаОтмечается, что подача газа временно приостановится 22 ноября с 10.00 утра до 18.00 вечера.
ташкент
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ташкент

Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа

12:16 22.11.2021 (обновлено: 12:17 22.11.2021)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Стрингер
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Подача природного газа приостановлена из-за проведения ремонтных работ на газопроводах низкого и среднего давления.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Жители нескольких районов столицы временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".
По данным организации, подача природного газа будет приостановлена из-за ремонтных работ по переустройству кольцевого подземного газопровода среднего давления D-530 мм. Ранее он был на время отрезан в связи со строительством моста по улице "Кичик Халк Авл йули" на границе Мирабадского и Яшнабадского районов.
Кроме того, газа не будет в Сергелийском и Янгихаётском (махалля "Янги-Умид") районах из-за ремонта газопроводов низкого и среднего давления соответственно.

Локация отключения газа

Первый переулок улицы Нукус - дома №1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 - 130 квартир.
На улице Кошкоприк - 28 жилых домов.
На улице Фергана йули - 15 жилых домов.
Также отключение газа запланировано у оптовых потребителей, находящихся по данным адресам.
Махалля "Джунарик" - 93 жилых дома и 4 оптовых потребителя.
Массив Сергели 5 - 2240 квартир в 35 многоквартирных домах и 6 оптовых потребителей.
Отмечается, что подача газа временно приостановится 22 ноября с 10.00 утра до 18.00 вечера.
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