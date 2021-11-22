https://uz.sputniknews.ru/20211122/svyshe-150-domov-tashkenta-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-21463337.html

Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа

Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа

Подача природного газа приостановлена в нескольких районах столицы из-за проведения ремонтных работ на газопроводах низкого и среднего давления.

2021-11-22T12:16+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Жители нескольких районов столицы временно останутся без газа, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".По данным организации, подача природного газа будет приостановлена из-за ремонтных работ по переустройству кольцевого подземного газопровода среднего давления D-530 мм. Ранее он был на время отрезан в связи со строительством моста по улице "Кичик Халк Авл йули" на границе Мирабадского и Яшнабадского районов. Кроме того, газа не будет в Сергелийском и Янгихаётском (махалля "Янги-Умид") районах из-за ремонта газопроводов низкого и среднего давления соответственно. Локация отключения газаОтмечается, что подача газа временно приостановится 22 ноября с 10.00 утра до 18.00 вечера.

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