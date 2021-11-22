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https://uz.sputniknews.ru/20211122/uchenye-raskryli-optimalnuyu-dietu-dlya-poxudeniya-21466457.html
Ученые раскрыли оптимальную диету для похудения
Ученые раскрыли оптимальную диету для похудения
Не нужно сидеть на низкоуглеводной, средиземноморской, вегетарианской и других популярных диетах.
2021-11-22T21:30+0500
2021-11-22T21:30+0500
общество
диета
похудение
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Британские и новозеландские ученые выяснили, какая диета помогает похудеть и снизить вес.Важнейший фактор эффективности системы питания — низкая калорийность. Иными словами, не стоит сидеть на низкоуглеводной, средиземноморской, вегетарианской и других популярных диетах.Исследование показало: вес быстрее снижается, если придерживаться диеты с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.Например, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61%. Для сравнения: при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19%.Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмма. Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели. Ученые считают, что стабильно терять вес можно, только соблюдая формулу "расходование калорий превышает их потребление".В этом случае низкокалорийные диеты приходятся как нельзя кстати.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-bystro-poxudet-k-letu-v-domashnix-usloviyax--5-uprajneniy-ot-mastera-sporta-18009657.html
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диета, похудение

Ученые раскрыли оптимальную диету для похудения

21:30 22.11.2021
© Pixabay / stevepbБутерброд и сантиметр
Бутерброд и сантиметр - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Pixabay / stevepb
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Не нужно сидеть на низкоуглеводной, средиземноморской, вегетарианской и других популярных диетах.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Британские и новозеландские ученые выяснили, какая диета помогает похудеть и снизить вес.
Важнейший фактор эффективности системы питания — низкая калорийность. Иными словами, не стоит сидеть на низкоуглеводной, средиземноморской, вегетарианской и других популярных диетах.
Исследование показало: вес быстрее снижается, если придерживаться диеты с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.
Например, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61%.
Для сравнения: при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19%.
Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмма.
Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели.
"Средиземноморская диета, диета с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, вегетарианская диета и диета с низким гликемическим индексом позволяют достичь снижения веса на 0,3-2 килограмма и не отличаются в этом плане от обычных диет с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Ни одна из этих диет не превосходит другие в отношении контроля веса при диабете второго типа", — пишут авторы статьи.
Ученые считают, что стабильно терять вес можно, только соблюдая формулу "расходование калорий превышает их потребление".
В этом случае низкокалорийные диеты приходятся как нельзя кстати.
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