https://uz.sputniknews.ru/20211122/v-tashkente-proveli-kvest-po-sobytiyam-velikoy-otechestvennoy-voyny-21469820.html

В Ташкенте провели квест по событиям Великой Отечественной войны

В Ташкенте провели квест по событиям Великой Отечественной войны

Воплощали задумку в жизнь не только профессиональные историки, но и жители, которые делились семейными историями, иллюстрирующими вклад регионов Узбекистана в Великую Победу.

2021-11-22T18:03+0500

2021-11-22T18:03+0500

2021-11-22T18:22+0500

общество

ташкент

вторая мировая война

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Центральном парке им. Мирзо Улугбека провели Международную историческую акцию "Наша Победа" - исторический квест, посвященный вкладу народов СССР в победу в Великой Отечественной войне.Инициативу международной команды "Волонтеры Победы" в Узбекистане поддержали в представительстве Россотрудничества. К участию пригласили более 70 человек разного возраста.В числе гостей мероприятия - и жительница блокадного Ленинграда - узбекистанка Валерия Саприко.Разделившись на несколько команд, участники словно переместились во времена событий Великой Отечественной войны - им предстояло собрать по фрагментам историю великой Победы. Станции квеста моделировали битвы за Москву и Сталинград, условия блокады Ленинграда и обстоятельства, в которых жители без устали трудились на заводах для фронта. Воплощали задумку в жизнь не только профессиональные историки, но и жители, которые делились семейными историями, иллюстрирующими вклад регионов Узбекистана в Великую Победу.Основная цель акции - популяризация и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан координатор международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане Сергей Ежков.Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев также подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти, популяризации истории. По его мнению, подобные форматы помогут заинтересовать молодых людей изучением исторических событий и вовлечь их в движение помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.Для справки: международные исторические квесты – это современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный "Волонтерами Победы" пять лет назад.

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, вторая мировая война