Общество
В Ташкенте провели квест по событиям Великой Отечественной войны
18:03 22.11.2021 (обновлено: 18:22 22.11.2021)
© Рамиз БахтияровВ Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
© Рамиз Бахтияров
Воплощали задумку в жизнь не только профессиональные историки, но и жители, которые делились семейными историями, иллюстрирующими вклад регионов Узбекистана в Великую Победу.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Центральном парке им. Мирзо Улугбека провели Международную историческую акцию "Наша Победа" - исторический квест, посвященный вкладу народов СССР в победу в Великой Отечественной войне.
Инициативу международной команды "Волонтеры Победы" в Узбекистане поддержали в представительстве Россотрудничества. К участию пригласили более 70 человек разного возраста.
В числе гостей мероприятия - и жительница блокадного Ленинграда - узбекистанка Валерия Саприко.
Разделившись на несколько команд, участники словно переместились во времена событий Великой Отечественной войны - им предстояло собрать по фрагментам историю великой Победы. Станции квеста моделировали битвы за Москву и Сталинград, условия блокады Ленинграда и обстоятельства, в которых жители без устали трудились на заводах для фронта. Воплощали задумку в жизнь не только профессиональные историки, но и жители, которые делились семейными историями, иллюстрирующими вклад регионов Узбекистана в Великую Победу.
© Рамиз БахтияровВ Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
В Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
© Рамиз Бахтияров
Основная цель акции - популяризация и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан координатор международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане Сергей Ежков.
Мы погружаем участников в годы Великой отечественной войны и предлагаем им пройти города, которые сыграли важную роль в победе над немцами. Важно всегда помнить нашу общую историю и передать ее молодому поколению.
© Рамиз БахтияровВ Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
В Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
© Рамиз Бахтияров
Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев также подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти, популяризации истории. По его мнению, подобные форматы помогут заинтересовать молодых людей изучением исторических событий и вовлечь их в движение помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.
© Рамиз БахтияровВ Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
В Ташкенте провели квест по событиям Второй мировой войны
© Рамиз Бахтияров
Для справки: международные исторические квесты – это современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный "Волонтерами Победы" пять лет назад.