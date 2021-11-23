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Канадский город захватили медведи
Канадский город захватили медведи
Ежегодно в город Черчилл на побережье Гудзонова залива стекаются сотни полярных мишек
2021-11-23T22:00+0500
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фото, фотолента, канада, медведь

Канадский город захватили медведи

22:00 23.11.2021
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Ежегодно в город Черчилл на побережье Гудзонова залива стекаются сотни полярных мишек.
© REUTERS / Carlos Osorio

Небольшой городок Черчилл на побережье Гудзонова залива стал туристической достопримечательностью благодаря белым медведям.

Небольшой городок Черчилл на побережье Гудзонова залива стал туристической достопримечательностью благодаря белым медведям. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Небольшой городок Черчилл на побережье Гудзонова залива стал туристической достопримечательностью благодаря белым медведям.

© REUTERS / Carlos Osorio

Городок Черчилл расположен на севере провинции Манитоба в Канаде. До столицы провинции, города Виннипега, целых 1 600 километров.

Городок Черчилл расположен на севере провинции Манитоба в Канаде. До столицы провинции, города Виннипега, целых 1 600 километров. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Городок Черчилл расположен на севере провинции Манитоба в Канаде. До столицы провинции, города Виннипега, целых 1 600 километров.

© REUTERS / Carlos Osorio

Каждое лето , когда лёд в заливе тает и тяжелые животные не могут охотиться на ластоногих, в поисках еды сюда из окрестностей стекаются сотни полярных хищников.

Каждое лето , когда лёд в заливе тает и тяжелые животные не могут охотиться на ластоногих, в поисках еды сюда из окрестностей стекаются сотни полярных хищников. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Каждое лето , когда лёд в заливе тает и тяжелые животные не могут охотиться на ластоногих, в поисках еды сюда из окрестностей стекаются сотни полярных хищников.

© REUTERS / Carlos Osorio

Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на медведей.

Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на медведей. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на медведей.

© REUTERS / Carlos Osorio

Однако это не всегда безопасно.

Однако это не всегда безопасно. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Однако это не всегда безопасно.

© REUTERS / Carlos Osorio

Медведей, опасных для человека, специальная служба отлавливает.

Медведей, опасных для человека, специальная служба отлавливает. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Медведей, опасных для человека, специальная служба отлавливает.

© REUTERS / Carlos Osorio

Их перевозят в единственную в мире тюрьму для белых медведей.

Их перевозят в единственную в мире тюрьму для белых медведей. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Их перевозят в единственную в мире тюрьму для белых медведей.

© REUTERS / Carlos Osorio

Здесь медведей перевоспитывают: пытаются создать у них самые плохие воспоминания о городе. Например, "заключенному" дают только воду.

Здесь медведей перевоспитывают: пытаются создать у них самые плохие воспоминания о городе. Например, &quot;заключенному&quot; дают только воду. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Здесь медведей перевоспитывают: пытаются создать у них самые плохие воспоминания о городе. Например, "заключенному" дают только воду.

© REUTERS / Carlos Osorio

После срока заключения — от нескольких дней до нескольких недель — мишек снова усыпляют и вывозят вертолетом к побережью залива.

После срока заключения — от нескольких дней до нескольких недель — мишек снова усыпляют и вывозят вертолетом к побережью залива. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Carlos Osorio

После срока заключения — от нескольких дней до нескольких недель — мишек снова усыпляют и вывозят вертолетом к побережью залива.

© REUTERS / Carlos Osorio

Осенью, когда в заливе снова встанет лёд, белые медведи уходят из города в свои привычные места обитания.

Осенью, когда в заливе снова встанет лёд, белые медведи уходят из города в свои привычные места обитания. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Осенью, когда в заливе снова встанет лёд, белые медведи уходят из города в свои привычные места обитания.

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