Канадский город захватили медведи

Небольшой городок Черчилл на побережье Гудзонова залива стал туристической достопримечательностью благодаря белым медведям.
Небольшой городок Черчилл на побережье Гудзонова залива стал туристической достопримечательностью благодаря белым медведям.
Городок Черчилл расположен на севере провинции Манитоба в Канаде. До столицы провинции, города Виннипега, целых 1 600 километров.
Городок Черчилл расположен на севере провинции Манитоба в Канаде. До столицы провинции, города Виннипега, целых 1 600 километров.
Каждое лето , когда лёд в заливе тает и тяжелые животные не могут охотиться на ластоногих, в поисках еды сюда из окрестностей стекаются сотни полярных хищников.
Каждое лето , когда лёд в заливе тает и тяжелые животные не могут охотиться на ластоногих, в поисках еды сюда из окрестностей стекаются сотни полярных хищников.
Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на медведей.
Однако это не всегда безопасно.
Медведей, опасных для человека, специальная служба отлавливает.
Их перевозят в единственную в мире тюрьму для белых медведей.
Здесь медведей перевоспитывают: пытаются создать у них самые плохие воспоминания о городе. Например, "заключенному" дают только воду.
Здесь медведей перевоспитывают: пытаются создать у них самые плохие воспоминания о городе. Например, "заключенному" дают только воду.
После срока заключения — от нескольких дней до нескольких недель — мишек снова усыпляют и вывозят вертолетом к побережью залива.
После срока заключения — от нескольких дней до нескольких недель — мишек снова усыпляют и вывозят вертолетом к побережью залива.
Осенью, когда в заливе снова встанет лёд, белые медведи уходят из города в свои привычные места обитания.
Осенью, когда в заливе снова встанет лёд, белые медведи уходят из города в свои привычные места обитания.