https://uz.sputniknews.ru/20211123/21485719.html
В цирках Франции запретят диких животных
В цирках Франции запретят диких животных
За жестокое обращение с животными теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
2021-11-23T23:00+0500
2021-11-23T23:00+0500
2021-11-23T23:00+0500
в мире
запрет
цирк
франция
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Французский парламент принял закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых представлениях, сообщило издание National Geographic.В соответствии с законом в течение двух лет в цирках страны прекратятся выступления дрессированных тигров, львов, медведей и других зверей, а через семь владение ими станет незаконным. Шоу дельфинов должны исчезнуть через пять лет. Закон касается не только цирков. Он также поднимает максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро, а также вводит более жесткие ограничения на продажу домашних животных.Незамедлительно закроются фермы по производству норок, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.Профсоюз цирковых дрессировщиков Франции готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживает закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.
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MIA „Rosiya Segodnya“
запрет, цирк, франция
В цирках Франции запретят диких животных
За жестокое обращение с животными теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik
. Французский парламент принял закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых представлениях, сообщило издание National Geographic
.
В соответствии с законом в течение двух лет в цирках страны прекратятся выступления дрессированных тигров, львов, медведей и других зверей, а через семь владение ими станет незаконным. Шоу дельфинов должны исчезнуть через пять лет.
Закон касается не только цирков. Он также поднимает максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро, а также вводит более жесткие ограничения на продажу домашних животных.
Незамедлительно закроются фермы по производству норок, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.
Профсоюз цирковых дрессировщиков Франции готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживает закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.