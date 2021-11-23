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В цирках Франции запретят диких животных
В цирках Франции запретят диких животных
За жестокое обращение с животными теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
2021-11-23T23:00+0500
2021-11-23T23:00+0500
в мире
запрет
цирк
франция
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Французский парламент принял закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых представлениях, сообщило издание National Geographic.В соответствии с законом в течение двух лет в цирках страны прекратятся выступления дрессированных тигров, львов, медведей и других зверей, а через семь владение ими станет незаконным. Шоу дельфинов должны исчезнуть через пять лет. Закон касается не только цирков. Он также поднимает максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро, а также вводит более жесткие ограничения на продажу домашних животных.Незамедлительно закроются фермы по производству норок, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.Профсоюз цирковых дрессировщиков Франции готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживает закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.
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запрет, цирк, франция

В цирках Франции запретят диких животных

23:00 23.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛьвица
Львица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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За жестокое обращение с животными теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Французский парламент принял закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых представлениях, сообщило издание National Geographic.
В соответствии с законом в течение двух лет в цирках страны прекратятся выступления дрессированных тигров, львов, медведей и других зверей, а через семь владение ими станет незаконным. Шоу дельфинов должны исчезнуть через пять лет.
Закон касается не только цирков. Он также поднимает максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро, а также вводит более жесткие ограничения на продажу домашних животных.
Незамедлительно закроются фермы по производству норок, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.
Профсоюз цирковых дрессировщиков Франции готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживает закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.
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