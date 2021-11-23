https://uz.sputniknews.ru/20211123/dekada-dobryx-del-posolstva-rossii-proydet-v-12-gorodax-uzbekistana-21479352.html

"Декада добрых дел" посольства России пройдет в 12 городах Узбекистана

"Декада добрых дел" посольства России пройдет в 12 городах Узбекистана

Сотрудники посольства провели консультации по вопросам, связанным с консульской проблематикой, а также жизнью российской диаспоры в Узбекистане.

2021-11-23T12:52+0500

2021-11-23T12:52+0500

2021-11-23T12:52+0500

общество

акция

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Накануне в Узбекистане стартовала традиционная акция "Декада добрых дел". Ее проводят ежегодно сотрудники посольства России в Узбекистане. В рамках этой инициативы представители дипведомства посетят 12 городов республики. Там они встретятся с соотечественниками, чтобы оказать материальную, правовую и другую необходимую помощь тем, кто нуждается в такой поддержке, сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.Первая встреча уже состоялось в Джизаке. Сотрудники посольства провели консультации по вопросам, связанным с консульской проблематикой, а также жизнью российской диаспоры в Узбекистане. Помощь в проведении акции также оказывают общественные организации российских соотечественников и их филиалы в регионах, рассказал пресс-секретарь дипмиссии Дмитрий Данилов.

https://uz.sputniknews.ru/20151105/954226.html

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акция, посольство россии в узбекистане