https://uz.sputniknews.ru/20211123/lola-yuldasheva-podelilas-sekretami-zdorovyx-otnosheniy-v-pare-21476226.html

Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре

Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре

У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально. 23.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

лола юлдашева

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему любви и семьи.Поклонники регулярно интересуются у звезды, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения.Юлдашева решила поделиться своими секретами.Прежде всего, подчеркнула артистка, не нужно думать, что существуют идеальные отношения. Таких не бывает. У всех пар свои моменты, которые зачастую просто не выносятся на всеобщее обозрения.У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально.Впрочем, есть несколько советов, которые укрепят взаимоотношения.Юлдашева подчеркнула: если следовать этим простым советам, то можно сохранить гармоничные отношения со спутником.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/lola-yuldasheva-posovetovala-chto-delat-esli-muj-izmenil-21088616.html

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лола юлдашева