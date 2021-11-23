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https://uz.sputniknews.ru/20211123/lola-yuldasheva-podelilas-sekretami-zdorovyx-otnosheniy-v-pare-21476226.html
Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре
Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре
У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально. 23.11.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему любви и семьи.Поклонники регулярно интересуются у звезды, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения.Юлдашева решила поделиться своими секретами.Прежде всего, подчеркнула артистка, не нужно думать, что существуют идеальные отношения. Таких не бывает. У всех пар свои моменты, которые зачастую просто не выносятся на всеобщее обозрения.У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально.Впрочем, есть несколько советов, которые укрепят взаимоотношения.Юлдашева подчеркнула: если следовать этим простым советам, то можно сохранить гармоничные отношения со спутником.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/lola-yuldasheva-posovetovala-chto-delat-esli-muj-izmenil-21088616.html
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Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре

11:13 23.11.2021 (обновлено: 11:40 23.11.2021)
© Instagram / lolaofficial_Лола Юлдашева
Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Instagram / lolaofficial_
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У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему любви и семьи.
Поклонники регулярно интересуются у звезды, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения.
Юлдашева решила поделиться своими секретами.
Прежде всего, подчеркнула артистка, не нужно думать, что существуют идеальные отношения. Таких не бывает. У всех пар свои моменты, которые зачастую просто не выносятся на всеобщее обозрения.
У возлюбленных обязательно бывают ссоры, недопонимая и моменты раздражения — это абсолютно нормально.
Впрочем, есть несколько советов, которые укрепят взаимоотношения.
Юлдашева подчеркнула: если следовать этим простым советам, то можно сохранить гармоничные отношения со спутником.
Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
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