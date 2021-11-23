https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html

Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео

Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео

Знаменитый российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. Он выбрал самые разные локации.

2021-11-23T20:06+0500

2021-11-23T20:06+0500

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общество

узбекистан

клип

певец

чимган

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. В числе одних из основных локаций он выбрал Чимган."Мы с утроенной силой окунаемся в съемки нашего нового видео на песню "Удивительная", релиз которой запланирован на мой день рождения 17.01.22", - пишет певец в своем Instagram.Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов. " <...> мы тут репетируем мои песни по пути из Ташкента в Бухару через Самарканд", - написал Фомин.Известно, что съемочным процессом руководит известный клипмейкер Alisher. Ранее он уже снимал клипы для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

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узбекистан, клип, певец, чимган