Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
Знаменитый российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. Он выбрал самые разные локации.
2021-11-23T20:06+0500
2021-11-23T20:14+0500
общество
узбекистан
клип
певец
чимган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21489798_0:252:3138:2017_1920x0_80_0_0_d53111828992ff632ad5eefc1be30ec5.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. В числе одних из основных локаций он выбрал Чимган."Мы с утроенной силой окунаемся в съемки нашего нового видео на песню "Удивительная", релиз которой запланирован на мой день рождения 17.01.22", - пишет певец в своем Instagram.Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов. " &lt;...&gt; мы тут репетируем мои песни по пути из Ташкента в Бухару через Самарканд", - написал Фомин.Известно, что съемочным процессом руководит известный клипмейкер Alisher. Ранее он уже снимал клипы для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
узбекистан
чимган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21489798_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_706fa93e27602e41d4365cfc61ea5d53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, клип, певец, чимган

Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео

20:06 23.11.2021 (обновлено: 20:14 23.11.2021)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкX Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. В числе одних из основных локаций он выбрал Чимган.
"Мы с утроенной силой окунаемся в съемки нашего нового видео на песню "Удивительная", релиз которой запланирован на мой день рождения 17.01.22", - пишет певец в своем Instagram.
Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов. " <...> мы тут репетируем мои песни по пути из Ташкента в Бухару через Самарканд", - написал Фомин.
Известно, что съемочным процессом руководит известный клипмейкер Alisher. Ранее он уже снимал клипы для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:06Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
19:44Под Ташкентом задержаны экстремисты – они планировали уехать в Сирию
19:41InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы
19:40В Узбекистане подсчитали ущерб от ежегодных природных катаклизмов
19:26В Ташкенте оштрафован отец за принуждение сына к продаже воздушных шаров
18:53Как наука и технологии помогут спасти Приаралье
18:33В Узбекистане улучшат кадры госорганов
18:15Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель
18:08Нурсултан Назарбаев сложит полномочия лидера партии "Нур Отан"
17:35Экономическое сотрудничество: с кем из стран СНГ торговал Узбекистан
17:29Доверить постсоветское пространство некому — Гаспарян
16:45В Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение
16:30Памятник Амиру Темуру может появиться под Самарой
16:26Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео
16:14Узбекистан с 25 ноября снимет запрет на чартерные полеты iFly Airlines
15:36Власти выделят 500 млрд сумов на компенсации за сносы в будущем году
15:09Две заправки под Ташкентом украли газ на солидную сумму
14:56Финансовый диалог: сколько стоит достижение Целей устойчивого развития
13:58Узбекистан установил новый "минимальный" рекорд по заболеваемости с июня
13:54Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах