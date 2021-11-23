https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
Знаменитый российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. Он выбрал самые разные локации.
2021-11-23T20:06+0500
2021-11-23T20:06+0500
2021-11-23T20:14+0500
общество
узбекистан
клип
певец
чимган
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. В числе одних из основных локаций он выбрал Чимган."Мы с утроенной силой окунаемся в съемки нашего нового видео на песню "Удивительная", релиз которой запланирован на мой день рождения 17.01.22", - пишет певец в своем Instagram.Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов. " <...> мы тут репетируем мои песни по пути из Ташкента в Бухару через Самарканд", - написал Фомин.Известно, что съемочным процессом руководит известный клипмейкер Alisher. Ранее он уже снимал клипы для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
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узбекистан, клип, певец, чимган
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
20:06 23.11.2021 (обновлено: 20:14 23.11.2021)
Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Российский поп-исполнитель Митя Фомин приступил к съемкам клипа на песню "Удивительная" в Узбекистане. В числе одних из основных локаций он выбрал Чимган.
"Мы с утроенной силой окунаемся в съемки нашего нового видео на песню "Удивительная", релиз которой запланирован на мой день рождения 17.01.22", - пишет
певец в своем Instagram.
Экс-солист группы Hi-Fi уже успел посетить Самарканд и Бухару, а также отведать настоящий узбекский плов. " <...> мы тут репетируем мои песни по пути из Ташкента в Бухару через Самарканд", - написал Фомин.
Известно, что съемочным процессом руководит известный клипмейкер Alisher. Ранее он уже снимал клипы для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.