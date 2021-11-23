Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/na-stolichnom-rynke-kuylyuk-zaderjan-valyutchik-obmanschik-21477926.html
На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в ГУВД Ташкента.
2021-11-23T12:05+0500
2021-11-23T12:08+0500
общество
мошенник
мошенничество
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e481c4e0611486ed0099300978aa5776.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали на столичном рынке "Куйлюк" валютчика-обманщика, передает пресс-служба ГУВД Ташкента. Согласно данным силового ведомства, инцидент произошел 13 ноября в 15.00 по местному времени. Отмечается, что правонарушитель договорился с клиентом обменять $100, выдав ему взамен 1,70 млн сумов. Однако злоумышленник отдал ему только 620 тысяч сумов. Затем он скрылся с места преступления пока мужчина пересчитывал деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие. Ранее в соцсетях стали появляться сообщения от пользователей о том, что на рынке "Куйлюк" активизировались менялы–обманщики. По словам очевидцев, у мошенников было несколько схем для обмана доверчивых граждан. В частности, они пугали людей во время отсчета денег, произнося: "Милиция, расходимся!". Таким образом они наводили суету вокруг и, воспользовавшись моментом, быстро исчезали вместе с недостающей суммой денег.
https://uz.sputniknews.ru/20210118/Po-chernomu-kursu-v-Tashkente-razoblachili-bandu-valyutchikov--podrobnosti-15808944.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/769/57/7695750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bdded8f72ff208862e41cff4a23cdb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мошенник, мошенничество, курс валют

На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик

12:05 23.11.2021 (обновлено: 12:08 23.11.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабло курса доллара в витрине операционной кассы в Москве
Табло курса доллара в витрине операционной кассы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали на столичном рынке "Куйлюк" валютчика-обманщика, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Согласно данным силового ведомства, инцидент произошел 13 ноября в 15.00 по местному времени. Отмечается, что правонарушитель договорился с клиентом обменять $100, выдав ему взамен 1,70 млн сумов. Однако злоумышленник отдал ему только 620 тысяч сумов. Затем он скрылся с места преступления пока мужчина пересчитывал деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.
Денежные купюры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2021
Общество
По черному курсу: в Ташкенте разоблачили банду валютчиков — подробности
18 января, 13:47
Ранее в соцсетях стали появляться сообщения от пользователей о том, что на рынке "Куйлюк" активизировались менялы–обманщики. По словам очевидцев, у мошенников было несколько схем для обмана доверчивых граждан. В частности, они пугали людей во время отсчета денег, произнося: "Милиция, расходимся!". Таким образом они наводили суету вокруг и, воспользовавшись моментом, быстро исчезали вместе с недостающей суммой денег.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:04Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
12:52"Декада добрых дел" посольства России пройдет в 12 городах Узбекистана
12:50Казахстан намерен построить в Узбекистане три оптово–распределительных центра
12:41Глобальная этаноколонка: Россия наконец становится полимерной державой
12:05На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
11:53Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма
11:37В Ташкенте появится президентская библиотека
11:28Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление
11:13Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре
11:07В Узбекистане построят еще пять солнечных электростанций
10:49В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов
10:18Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
09:54Ученые назвали лучшую в Узбекистане тест-систему на коронавирус
09:10Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
08:45Как изменился уровень преступности в России среди мигрантов в 2021 году
08:24Зимой в Узбекистан будут летать самолеты пяти российских авиакомпаний
07:30Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде
07:00Найден способ блокирования депрессии и стресса
ВчераДзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно
Вчера"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки