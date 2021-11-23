https://uz.sputniknews.ru/20211123/na-stolichnom-rynke-kuylyuk-zaderjan-valyutchik-obmanschik-21477926.html
На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в ГУВД Ташкента.
2021-11-23T12:05+0500
2021-11-23T12:05+0500
2021-11-23T12:08+0500
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мошенник
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курс валют
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали на столичном рынке "Куйлюк" валютчика-обманщика, передает пресс-служба ГУВД Ташкента. Согласно данным силового ведомства, инцидент произошел 13 ноября в 15.00 по местному времени. Отмечается, что правонарушитель договорился с клиентом обменять $100, выдав ему взамен 1,70 млн сумов. Однако злоумышленник отдал ему только 620 тысяч сумов. Затем он скрылся с места преступления пока мужчина пересчитывал деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие. Ранее в соцсетях стали появляться сообщения от пользователей о том, что на рынке "Куйлюк" активизировались менялы–обманщики. По словам очевидцев, у мошенников было несколько схем для обмана доверчивых граждан. В частности, они пугали людей во время отсчета денег, произнося: "Милиция, расходимся!". Таким образом они наводили суету вокруг и, воспользовавшись моментом, быстро исчезали вместе с недостающей суммой денег.
https://uz.sputniknews.ru/20210118/Po-chernomu-kursu-v-Tashkente-razoblachili-bandu-valyutchikov--podrobnosti-15808944.html
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мошенник, мошенничество, курс валют
На столичном рынке "Куйлюк" задержан валютчик-обманщик
12:05 23.11.2021 (обновлено: 12:08 23.11.2021)
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Правоохранители задержали на столичном рынке "Куйлюк" валютчика-обманщика, передает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
Согласно данным силового ведомства, инцидент произошел 13 ноября в 15.00 по местному времени. Отмечается, что правонарушитель договорился с клиентом обменять $100, выдав ему взамен 1,70 млн сумов. Однако злоумышленник отдал ему только 620 тысяч сумов. Затем он скрылся с места преступления пока мужчина пересчитывал деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.
Ранее в соцсетях стали появляться сообщения от пользователей о том, что на рынке "Куйлюк" активизировались менялы–обманщики. По словам очевидцев, у мошенников было несколько схем для обмана доверчивых граждан. В частности, они пугали людей во время отсчета денег, произнося: "Милиция, расходимся!". Таким образом они наводили суету вокруг и, воспользовавшись моментом, быстро исчезали вместе с недостающей суммой денег.