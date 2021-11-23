https://uz.sputniknews.ru/20211123/rezidenty-uzbekistana-smogut-provodit-vse-vidy-kripto-birjevyx-torgov-21481007.html
Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
Соответствующие изменения в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли.
2021-11-23T13:54+0500
2021-11-23T13:54+0500
2021-11-23T14:35+0500
общество
узбекистан
криптовалюта
торги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1254/57/12545769_0:26:3165:1806_1920x0_80_0_0_fdfd537b3b901c7984698eb610b20a41.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана разрешили резидентам страны проводить торги на биржах с помощью криптоактивов и токенов. Соответствующие изменения в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли 22 ноября.В соответствии с документом, теперь узбекистанцы, постоянно проживающие за границей, могут осуществлять все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту. В то же время с нерезидентами операции планируется проводить исключительно за иностранную валюту. К тому же выбор крипто-активов и связанные с ним последствия являются риском самого покупателя.Отмечается, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение криптобиржами криптовалют необеспеченных токенов. Вся ответственность за проведение подобных операций возложена на биржи криптовалют согласно законодательным актам.
https://uz.sputniknews.ru/20200121/Otkrytie-kriptobirzhi-v-Uzbekistane-v-strane-poyavyatsya-kafedry-po-blokcheynu-13267485.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1254/57/12545769_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_01707b102ed0ba74a34c676be7f59d70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, криптовалюта, торги
Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
13:54 23.11.2021 (обновлено: 14:35 23.11.2021)
В то же время с нерезидентами операции планируется осуществлять исключительно за иностранную валюту.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Власти Узбекистана разрешили резидентам страны проводить торги на биржах с помощью криптоактивов и токенов. Соответствующие изменения
в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли 22 ноября.
В соответствии с документом, теперь узбекистанцы, постоянно проживающие за границей, могут осуществлять все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту. В то же время с нерезидентами операции планируется проводить исключительно за иностранную валюту. К тому же выбор крипто-активов и связанные с ним последствия являются риском самого покупателя.
Отмечается, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение криптобиржами криптовалют необеспеченных токенов. Вся ответственность за проведение подобных операций возложена на биржи криптовалют согласно законодательным актам.