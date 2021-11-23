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Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
Соответствующие изменения в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли.
2021-11-23T13:54+0500
2021-11-23T14:35+0500
общество
узбекистан
криптовалюта
торги
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана разрешили резидентам страны проводить торги на биржах с помощью криптоактивов и токенов. Соответствующие изменения в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли 22 ноября.В соответствии с документом, теперь узбекистанцы, постоянно проживающие за границей, могут осуществлять все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту. В то же время с нерезидентами операции планируется проводить исключительно за иностранную валюту. К тому же выбор крипто-активов и связанные с ним последствия являются риском самого покупателя.Отмечается, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение криптобиржами криптовалют необеспеченных токенов. Вся ответственность за проведение подобных операций возложена на биржи криптовалют согласно законодательным актам.
https://uz.sputniknews.ru/20200121/Otkrytie-kriptobirzhi-v-Uzbekistane-v-strane-poyavyatsya-kafedry-po-blokcheynu-13267485.html
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узбекистан, криптовалюта, торги

Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах

13:54 23.11.2021 (обновлено: 14:35 23.11.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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В то же время с нерезидентами операции планируется осуществлять исключительно за иностранную валюту.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана разрешили резидентам страны проводить торги на биржах с помощью криптоактивов и токенов. Соответствующие изменения в положение о порядке лицензирования деятельности криптобирж внесено директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрием Ли 22 ноября.
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В соответствии с документом, теперь узбекистанцы, постоянно проживающие за границей, могут осуществлять все виды крипто-биржевых торгов крипто-активами и токенами за национальную валюту. В то же время с нерезидентами операции планируется проводить исключительно за иностранную валюту. К тому же выбор крипто-активов и связанные с ним последствия являются риском самого покупателя.
Отмечается, что на территории Узбекистана запрещается выпуск, регистрация выпуска и размещение криптобиржами криптовалют необеспеченных токенов. Вся ответственность за проведение подобных операций возложена на биржи криптовалют согласно законодательным актам.
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