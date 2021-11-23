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https://uz.sputniknews.ru/20211123/shavkat-mirziyoev-posetil-maxalli-tashkenta-21483906.html
Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео
Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео
Общаясь с учениками махаллинской школы, президент пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.
2021-11-23T16:26+0500
2021-11-23T16:28+0500
общество
шавкат мирзиёев
ташкент
махалля
школа
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент решил пешком обойти несколько улиц Шайхантахурского района Ташкента. Он побывал, в частности в махаллях Сархумдон и Гулобод, пообщался с местными жителями, ознакомился с условиями их жизни.Видеокадры с прогулки Шавката Мирзиёева опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера республики Шерзод Асадов.Глава государства посетил также местную школу, увиделся с учениками и учителями учебного учреждения. Нужно отметить, что нынешний адрес - один из первых в графике президента, который он посетил сразу после его переизбрания на высший пост.Во время диалога с педагогами школы Шавкат Мирзиёев сказал, что сделал для себя много выводов. А, общаясь с учениками, пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.
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шавкат мирзиёев, ташкент, махалля, школа, видеоролик

Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео

16:26 23.11.2021 (обновлено: 16:28 23.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Общаясь с учениками махаллинской школы, президент пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент решил пешком обойти несколько улиц Шайхантахурского района Ташкента. Он побывал, в частности в махаллях Сархумдон и Гулобод, пообщался с местными жителями, ознакомился с условиями их жизни.
Видеокадры с прогулки Шавката Мирзиёева опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера республики Шерзод Асадов.
Глава государства посетил также местную школу, увиделся с учениками и учителями учебного учреждения. Нужно отметить, что нынешний адрес - один из первых в графике президента, который он посетил сразу после его переизбрания на высший пост.
Во время диалога с педагогами школы Шавкат Мирзиёев сказал, что сделал для себя много выводов. А, общаясь с учениками, пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.
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