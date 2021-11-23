https://uz.sputniknews.ru/20211123/shavkat-mirziyoev-posetil-maxalli-tashkenta-21483906.html

Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео

Шавкат Мирзиёев посетил махалли Ташкента — видео

Общаясь с учениками махаллинской школы, президент пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.

2021-11-23T16:26+0500

2021-11-23T16:26+0500

2021-11-23T16:28+0500

общество

шавкат мирзиёев

ташкент

махалля

школа

видеоролик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20703050_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e1df3e61605277979c81c95c9b59d765.jpg

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент решил пешком обойти несколько улиц Шайхантахурского района Ташкента. Он побывал, в частности в махаллях Сархумдон и Гулобод, пообщался с местными жителями, ознакомился с условиями их жизни.Видеокадры с прогулки Шавката Мирзиёева опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера республики Шерзод Асадов.Глава государства посетил также местную школу, увиделся с учениками и учителями учебного учреждения. Нужно отметить, что нынешний адрес - один из первых в графике президента, который он посетил сразу после его переизбрания на высший пост.Во время диалога с педагогами школы Шавкат Мирзиёев сказал, что сделал для себя много выводов. А, общаясь с учениками, пообещал отремонтировать спортзал и создать качественные условия для занятий спортом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, ташкент, махалля, школа, видеоролик