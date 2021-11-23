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https://uz.sputniknews.ru/20211123/uchenye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zemel-21486755.html
Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель
Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель
Появилась возможность экономить воду или, в некоторых случаях, минимально обрабатывать почву, чтобы влага проникала на глубину и расходовалась равномерно.
2021-11-23T18:15+0500
2021-11-23T18:30+0500
общество
технологии
орошение земель
вода
ученые
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Выращивание сельскохозяйственных культур на засушливых почвах – непростая задача, которую ежедневно приходится решать агрономам Узбекистана. Полевое орошение стоит достаточно дорого. Кроме того, использование водных ресурсов в больших количествах приводит к осушению природных водоемов.Ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с коллегами из Германии и Казахстана разработали технологию ресурсосбережения для обработки засушливых земель. По словам авторов, эта работа имеет важное значение для развития сельского хозяйства и экологии."Ресурсосбережение – важный тренд для современного общества. Новые технологии рассчитаны на то, чтобы без полива сохранить влагу, используя внутренний потенциал водного режима. Для исследований мы развернули на территории России (Алтайский край) и Казахстана агрометеорологические стационары – автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах. Они измеряют такие параметры как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений", - рассказал Sputnik доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.По словам ученого, станции сохраняют полученные данные в системе и могут транслировать их онлайн, что позволяет исследователям проводить интерактивный анализ и определять, достаточно ли внутренних ресурсов воды для растений.Результаты анализа дают возможность экономить воду или, в некоторых случаях, минимально обрабатывать почву, чтобы влага проникала на глубину и в течение сезона более равномерно расходовалась растениями."Любые технологии, которые рассчитаны на то, чтобы сохранить влагу без полива, имеют важное значение при обработке земель в сельском хозяйстве нашего региона. Вода – это жизнь, и судьба Востока зависит от искусства орошения, как было сказано классиками. В контексте изменяющегося климата это будет иметь еще большее значение", – рассказал Sputnik проректор по международному сотрудничеству и академическим вопросам Самаркандского государственного университета Мухтор Насыров.Он отметил, что новая технология позволит обеспечить сбережение водных ресурсов для сельского хозяйства Узбекистана и смоделировать последствия недостатка воды при различных сценариях.Исследование проводилось в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая", по линии НОЦ "Большой Алтай", целью которого является задача объединить ученых на основе изучения общей истории тюркских, алтайских и славянских народов, а также найти пути решения общих для всех народов Центральной Азии проблем. Результаты исследования могут применяться в разных странах, где существуют схожие климатические условия и проблемы.
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технологии, орошение земель, вода, ученые

Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель

18:15 23.11.2021 (обновлено: 18:30 23.11.2021)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТепличное хозяйство в Краснодарском крае
Тепличное хозяйство в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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Появилась возможность экономить воду или, в некоторых случаях, минимально обрабатывать почву, чтобы влага проникала на глубину и расходовалась равномерно.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Выращивание сельскохозяйственных культур на засушливых почвах – непростая задача, которую ежедневно приходится решать агрономам Узбекистана. Полевое орошение стоит достаточно дорого. Кроме того, использование водных ресурсов в больших количествах приводит к осушению природных водоемов.
Ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с коллегами из Германии и Казахстана разработали технологию ресурсосбережения для обработки засушливых земель. По словам авторов, эта работа имеет важное значение для развития сельского хозяйства и экологии.
© Личный архив Андрея БондаровичаЭкспериментальная установка по изучению ветровой эрозии почв
Экспериментальная установка по изучению ветровой эрозии почв - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Экспериментальная установка по изучению ветровой эрозии почв
© Личный архив Андрея Бондаровича
"Ресурсосбережение – важный тренд для современного общества. Новые технологии рассчитаны на то, чтобы без полива сохранить влагу, используя внутренний потенциал водного режима. Для исследований мы развернули на территории России (Алтайский край) и Казахстана агрометеорологические стационары – автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах. Они измеряют такие параметры как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений", - рассказал Sputnik доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович.
По словам ученого, станции сохраняют полученные данные в системе и могут транслировать их онлайн, что позволяет исследователям проводить интерактивный анализ и определять, достаточно ли внутренних ресурсов воды для растений.
Результаты анализа дают возможность экономить воду или, в некоторых случаях, минимально обрабатывать почву, чтобы влага проникала на глубину и в течение сезона более равномерно расходовалась растениями.
© Личный архив Андрея БондаровичаУстановка датчиков метеостанции_ТОО Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция
Установка датчиков метеостанции_ТОО Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Установка датчиков метеостанции_ТОО Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция
© Личный архив Андрея Бондаровича
"Любые технологии, которые рассчитаны на то, чтобы сохранить влагу без полива, имеют важное значение при обработке земель в сельском хозяйстве нашего региона. Вода – это жизнь, и судьба Востока зависит от искусства орошения, как было сказано классиками. В контексте изменяющегося климата это будет иметь еще большее значение", – рассказал Sputnik проректор по международному сотрудничеству и академическим вопросам Самаркандского государственного университета Мухтор Насыров.
© Личный архив Андрея БондаровичаИзмерение влажности почв экспресс методом 2
Измерение влажности почв экспресс методом 2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Измерение влажности почв экспресс методом 2
© Личный архив Андрея Бондаровича
Он отметил, что новая технология позволит обеспечить сбережение водных ресурсов для сельского хозяйства Узбекистана и смоделировать последствия недостатка воды при различных сценариях.
"Такие элементы точного земледелия также позволят усовершенствовать учебные программы по подготовке научно-педагогических кадров для сельскохозяйственного производства", – добавил Мухтор Насыров.
Исследование проводилось в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая", по линии НОЦ "Большой Алтай", целью которого является задача объединить ученых на основе изучения общей истории тюркских, алтайских и славянских народов, а также найти пути решения общих для всех народов Центральной Азии проблем. Результаты исследования могут применяться в разных странах, где существуют схожие климатические условия и проблемы.
© Личный архив Андрея БондаровичаЗапуск дрона: перспективный инструмент для проведения агромонитоинга
Запуск дрона: перспективный инструмент для проведения агромонитоинга - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Запуск дрона: перспективный инструмент для проведения агромонитоинга
© Личный архив Андрея Бондаровича
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