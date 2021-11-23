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В Ташкенте оштрафован отец за принуждение сына к продаже воздушных шаров
В Ташкенте оштрафован отец за принуждение сына к продаже воздушных шаров
В отношении мужчины оформлен протокол в соответствии со статьей "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".
2021-11-23T19:26+0500
2021-11-23T19:26+0500
общество
штраф
правонарушение
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" распространилась информация о ребенке, торгующем воздушными шарами на улице. В ГУВД Ташкента отреагировали на ситуацию и провели соответствующую проверку.В ходе расследования выяснилось, что мальчик в возрасте девяти лет продавал воздушные шары в махалле "Биллур" Юнусабадского района. Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно связались с его отцом. Они провели с мужчиной профилактическую беседу. В отношении него был оформлен протокол в соответствии со статьей "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей". Отмечается, что данное правонарушение влечет наложение штрафа от 1 до 5 БРВ (от 270 тысяч до 1,350 млн сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20190207/vb-uzbekistan-detskii-trud-10743860.html
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штраф, правонарушение, гувд ташкента

В Ташкенте оштрафован отец за принуждение сына к продаже воздушных шаров

19:26 23.11.2021
© СС0 / Unsplash / Ankush MindaВоздушные шары, иллюстративное фото
Воздушные шары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© СС0 / Unsplash / Ankush Minda
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В отношении мужчины оформлен протокол в соответствии со статьей "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" распространилась информация о ребенке, торгующем воздушными шарами на улице. В ГУВД Ташкента отреагировали на ситуацию и провели соответствующую проверку.

В ходе расследования выяснилось, что мальчик в возрасте девяти лет продавал воздушные шары в махалле "Биллур" Юнусабадского района.
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Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно связались с его отцом. Они провели с мужчиной профилактическую беседу. В отношении него был оформлен протокол в соответствии со статьей "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей". Отмечается, что данное правонарушение влечет наложение штрафа от 1 до 5 БРВ (от 270 тысяч до 1,350 млн сумов).
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