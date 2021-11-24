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Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
Ровно год назад, 25 ноября 2021 года ушел из жизни легенда футбола, аргентинец Диего Марадона. Как мир прощался со звездой и чтит его память - в фотоподборке Sputnik.
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фотолента
футбол
диего марадона
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фото, фотолента, футбол, диего марадона

Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны

22:30 24.11.2021 (обновлено: 22:45 24.11.2021)
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Год назад, 25 ноября 2021 года, ушел из жизни легенда футбола, аргентинец Диего Марадона. Как мир прощался со звездой и чтит его память — в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Carlo Fumagalli

Диего Марадона держит кубок после решающей победы Аргентины над сборной Западной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мехико.

Диего Марадона держит кубок после решающей победы Аргентины над сборной Западной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мехико. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Carlo Fumagalli

Диего Марадона держит кубок после решающей победы Аргентины над сборной Западной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мехико.

© Sputnik / Grigory Sysoev  / Перейти в фотобанк

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Аргентины и Нигерии.

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Аргентины и Нигерии. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Grigory Sysoev
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Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Аргентины и Нигерии.

© AFP / Alejandro Pagni

Импровизированный алтарь, созданный фанатами Диего Марадоны в день его смерти у стадиона в Буэнос-Айресе, названного в его честь.

Импровизированный алтарь, созданный фанатами Диего Марадоны в день его смерти у стадиона в Буэнос-Айресе, названного в его честь. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Alejandro Pagni

Импровизированный алтарь, созданный фанатами Диего Марадоны в день его смерти у стадиона в Буэнос-Айресе, названного в его честь.

© AP Photo / Vicente Robles

Открытие памятника Диего Марадоне в г. Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине, 30 октября 2021 г. — в день рождения великого футболиста.

Открытие памятника Диего Марадоне в г. Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине, 30 октября 2021 г. — в день рождения великого футболиста. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Vicente Robles

Открытие памятника Диего Марадоне в г. Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине, 30 октября 2021 г. — в день рождения великого футболиста.

© AP Photo / Juan Mabromata

Аргентинский футболист Лионель Месси в футболке с надписью и фото Диего Марадоны перед квалификационным матчем против сборной Чили в рамках чемпионата мира 2022 г. в Катаре.

Аргентинский футболист Лионель Месси в футболке с надписью и фото Диего Марадоны перед квалификационным матчем против сборной Чили в рамках чемпионата мира 2022 г. в Катаре. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Juan Mabromata

Аргентинский футболист Лионель Месси в футболке с надписью и фото Диего Марадоны перед квалификационным матчем против сборной Чили в рамках чемпионата мира 2022 г. в Катаре.

© AP Photo / Alex Pantling

Минута молчания в память о Диего Марадоне перед началом матча Английской Премьер-лиги между "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" 28 ноября 2020 года.

Минута молчания в память о Диего Марадоне перед началом матча Английской Премьер-лиги между &quot;Вест Бромвич&quot; и &quot;Шеффилд Юнайтед&quot; 28 ноября 2020 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Alex Pantling

Минута молчания в память о Диего Марадоне перед началом матча Английской Премьер-лиги между "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" 28 ноября 2020 года.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

16-месячный Андреа Канджиано играет с мячом на фоне фотографии Диего Марадоны на фасаде Королевского дворца в Неаполе 27 ноября 2020 года.

16-месячный Андреа Канджиано играет с мячом на фоне фотографии Диего Марадоны на фасаде Королевского дворца в Неаполе 27 ноября 2020 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

16-месячный Андреа Канджиано играет с мячом на фоне фотографии Диего Марадоны на фасаде Королевского дворца в Неаполе 27 ноября 2020 года.

© AFP / Juan Mabromata

Люди фотографируются на фоне памятника Диего Марадоне перед стадионом Estadio Unico Madre de Ciudades в Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине.

Люди фотографируются на фоне памятника Диего Марадоне перед стадионом Estadio Unico Madre de Ciudades в Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Juan Mabromata

Люди фотографируются на фоне памятника Диего Марадоне перед стадионом Estadio Unico Madre de Ciudades в Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине.

© AP Photo / Thibault Camus

Игроки "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе в футболках с портретом Марадоны во время тренировки перед началом матча Французской лиги против команды "Бордо" 28 ноября 2020 г.

Игроки &quot;ПСЖ&quot; Неймар и Килиан Мбаппе в футболках с портретом Марадоны во время тренировки перед началом матча Французской лиги против команды &quot;Бордо&quot; 28 ноября 2020 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Thibault Camus

Игроки "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе в футболках с портретом Марадоны во время тренировки перед началом матча Французской лиги против команды "Бордо" 28 ноября 2020 г.

© Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанк

Стена Диего Марадоны в Неаполе.

Стена Диего Марадоны в Неаполе. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Wilf
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Стена Диего Марадоны в Неаполе.

© AP Photo / Mario De Fina

Люди на церемонии прощания с Диего Марадоной в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, Аргентина, 26 ноября 2020 г.

Люди на церемонии прощания с Диего Марадоной в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, Аргентина, 26 ноября 2020 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Mario De Fina

Люди на церемонии прощания с Диего Марадоной в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, Аргентина, 26 ноября 2020 г.

© AP Photo / Gustavo Garello

Бывшие игроки команды "Чеболлитас" перед началом матча памяти в честь Диего Марадоны на стадионе клуба "Аргентинос Джуниорс" в Буэнос-Айресе 30 октября 2021 г.

Бывшие игроки команды &quot;Чеболлитас&quot; перед началом матча памяти в честь Диего Марадоны на стадионе клуба &quot;Аргентинос Джуниорс&quot; в Буэнос-Айресе 30 октября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Gustavo Garello

Бывшие игроки команды "Чеболлитас" перед началом матча памяти в честь Диего Марадоны на стадионе клуба "Аргентинос Джуниорс" в Буэнос-Айресе 30 октября 2021 г.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Женщина развешивает футболки с номером 10 и именем Марадоны, Неаполь, Италия, 26 ноября 2020 г.

Женщина развешивает футболки с номером 10 и именем Марадоны, Неаполь, Италия, 26 ноября 2020 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

Женщина развешивает футболки с номером 10 и именем Марадоны, Неаполь, Италия, 26 ноября 2020 г.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Девочка на плечах у матери во время церемонии прощания с Диего Марадоной в Барселоне, Испания, 26 ноября 2020 года.

Девочка на плечах у матери во время церемонии прощания с Диего Марадоной в Барселоне, Испания, 26 ноября 2020 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Девочка на плечах у матери во время церемонии прощания с Диего Марадоной в Барселоне, Испания, 26 ноября 2020 года.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Мужчина прикрепляет цветок к футболке с изображением Марадоны во время демонстрации с требованием расследовать обстоятельства смерти футболиста 10 марта 2021 года.

Мужчина прикрепляет цветок к футболке с изображением Марадоны во время демонстрации с требованием расследовать обстоятельства смерти футболиста 10 марта 2021 года. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Мужчина прикрепляет цветок к футболке с изображением Марадоны во время демонстрации с требованием расследовать обстоятельства смерти футболиста 10 марта 2021 года.

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