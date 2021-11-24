Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны

Диего Марадона держит кубок после решающей победы Аргентины над сборной Западной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мехико.
Диего Марадона держит кубок после решающей победы Аргентины над сборной Западной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата мира 1986 года в Мехико.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Аргентины и Нигерии.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Аргентины и Нигерии.
Импровизированный алтарь, созданный фанатами Диего Марадоны в день его смерти у стадиона в Буэнос-Айресе, названного в его честь.
Импровизированный алтарь, созданный фанатами Диего Марадоны в день его смерти у стадиона в Буэнос-Айресе, названного в его честь.
Открытие памятника Диего Марадоне в г. Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине, 30 октября 2021 г. — в день рождения великого футболиста.
Открытие памятника Диего Марадоне в г. Санта-Клара-дель-Мар в Аргентине, 30 октября 2021 г. — в день рождения великого футболиста.
Аргентинский футболист Лионель Месси в футболке с надписью и фото Диего Марадоны перед квалификационным матчем против сборной Чили в рамках чемпионата мира 2022 г. в Катаре.
Аргентинский футболист Лионель Месси в футболке с надписью и фото Диего Марадоны перед квалификационным матчем против сборной Чили в рамках чемпионата мира 2022 г. в Катаре.
Минута молчания в память о Диего Марадоне перед началом матча Английской Премьер-лиги между "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" 28 ноября 2020 года.
Минута молчания в память о Диего Марадоне перед началом матча Английской Премьер-лиги между "Вест Бромвич" и "Шеффилд Юнайтед" 28 ноября 2020 года.
16-месячный Андреа Канджиано играет с мячом на фоне фотографии Диего Марадоны на фасаде Королевского дворца в Неаполе 27 ноября 2020 года.
16-месячный Андреа Канджиано играет с мячом на фоне фотографии Диего Марадоны на фасаде Королевского дворца в Неаполе 27 ноября 2020 года.
Люди фотографируются на фоне памятника Диего Марадоне перед стадионом Estadio Unico Madre de Ciudades в Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине.
Люди фотографируются на фоне памятника Диего Марадоне перед стадионом Estadio Unico Madre de Ciudades в Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине.
Игроки "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе в футболках с портретом Марадоны во время тренировки перед началом матча Французской лиги против команды "Бордо" 28 ноября 2020 г.
Игроки "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе в футболках с портретом Марадоны во время тренировки перед началом матча Французской лиги против команды "Бордо" 28 ноября 2020 г.
Стена Диего Марадоны в Неаполе.
Люди на церемонии прощания с Диего Марадоной в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, Аргентина, 26 ноября 2020 г.
Люди на церемонии прощания с Диего Марадоной в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, Аргентина, 26 ноября 2020 г.
Бывшие игроки команды "Чеболлитас" перед началом матча памяти в честь Диего Марадоны на стадионе клуба "Аргентинос Джуниорс" в Буэнос-Айресе 30 октября 2021 г.
Бывшие игроки команды "Чеболлитас" перед началом матча памяти в честь Диего Марадоны на стадионе клуба "Аргентинос Джуниорс" в Буэнос-Айресе 30 октября 2021 г.
Женщина развешивает футболки с номером 10 и именем Марадоны, Неаполь, Италия, 26 ноября 2020 г.
Женщина развешивает футболки с номером 10 и именем Марадоны, Неаполь, Италия, 26 ноября 2020 г.
Девочка на плечах у матери во время церемонии прощания с Диего Марадоной в Барселоне, Испания, 26 ноября 2020 года.
Девочка на плечах у матери во время церемонии прощания с Диего Марадоной в Барселоне, Испания, 26 ноября 2020 года.
Мужчина прикрепляет цветок к футболке с изображением Марадоны во время демонстрации с требованием расследовать обстоятельства смерти футболиста 10 марта 2021 года.
Мужчина прикрепляет цветок к футболке с изображением Марадоны во время демонстрации с требованием расследовать обстоятельства смерти футболиста 10 марта 2021 года.