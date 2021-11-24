https://uz.sputniknews.ru/20211124/chem-region-priaralya-mojet-privlech-investorov-21507694.html
Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов
Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов
Президент подписал Указ, в соответствии с которым для бизнесменов Каракалпакстана и Хорезмской области будут действовать льготы по ряду налогов.
2021-11-24T19:05+0500
2021-11-24T19:05+0500
2021-11-24T19:05+0500
экономика
инвестиции
приаралье
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Регион Приаралья, в который входит Республика Каракалпакстан и Хорезмская область получил дополнительные налоговые льготы и инвестиции из госбюджета. Это прописано в соответствующем Указе президента.Налоговые льготыВ частности, с начала следующего года до начала 2031 года для предпринимателей местной промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в Муйнаке налог на прибыль, подоходный налог, налог с оборота и социальный налог составит 1%.До 2025 года для предпринимателей в Тупроккалинском, Янгиарыкском, Янгибазарском районах Хорезмской области налог на прибыль, налог на землю и имущество, взимаемый с юридических лиц, уменьшат в два раза. Вместе с тем сырье, материалы, не производимые в Узбекистане и ввозимые для их нужд, освобождаются от таможенной пошлины.К тому же на земли, занятые возводимыми садами, виноградниками и тутовыми рощами в Хорезме в течение пяти лет будет действовать льгота по земельному налогу.Инвестиции и субсидииИнвестиционные проекты в Каракалпакстане обеспечат необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями за счет Госбюджета, если их стоимость будет не менее 50 млрд сумов.При этом эти расходы не должны превышать 20% от тех проектов, стоимость которых от 50 до 200 млрд сумов.С 2022 по 2026 годы для 98 махаллей в Хорезмской области с высоким уровнем безработицы, отстающих в социально-экономическом развитии, будут выделены кредитные ресурсы в рамках программ развития семейного предпринимательства:А с начала 2022 года Агентством продвижения экспорта будут возмещены:
приаралье
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиции, приаралье
Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов
Президент подписал Указ, в соответствии с которым для бизнесменов Каракалпакстана и Хорезмской области будут действовать льготы по ряду налогов.
Регион Приаралья, в который входит Республика Каракалпакстан и Хорезмская область получил дополнительные налоговые льготы и инвестиции из госбюджета. Это прописано в соответствующем Указе
президента.
Налоговые льготы
В частности, с начала следующего года до начала 2031 года для предпринимателей местной промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в Муйнаке налог на прибыль, подоходный налог, налог с оборота и социальный налог составит 1%.
До 2025 года для предпринимателей в Тупроккалинском, Янгиарыкском, Янгибазарском районах Хорезмской области налог на прибыль, налог на землю и имущество, взимаемый с юридических лиц, уменьшат в два раза. Вместе с тем сырье, материалы, не производимые в Узбекистане и ввозимые для их нужд, освобождаются от таможенной пошлины.
К тому же на земли, занятые возводимыми садами, виноградниками и тутовыми рощами в Хорезме в течение пяти лет будет действовать льгота по земельному налогу.
Инвестиции и субсидии
Инвестиционные проекты в Каракалпакстане обеспечат необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями за счет Госбюджета, если их стоимость будет не менее 50 млрд сумов.
При этом эти расходы не должны превышать 20% от тех проектов, стоимость которых от 50 до 200 млрд сумов.
С 2022 по 2026 годы для 98 махаллей в Хорезмской области с высоким уровнем безработицы, отстающих в социально-экономическом развитии, будут выделены кредитные ресурсы в рамках программ развития семейного предпринимательства:
200 млрд сумов – для внедрения системы работы "махаллабай";
50 млрд сумов – на поддержку ННО, реализующих проекты по обучению и привлечению населения к предпринимательству.
А с начала 2022 года Агентством продвижения экспорта будут возмещены:
50% расходов транспортировки железнодорожным транспортом субъектов малого предпринимательства по доставке из других регионов республики оборудования и техники, необходимых для строительства предприятий, а также по поставке произведенной ими продукции с высокой добавленной стоимостью;
в полном объеме транспортных расходов местных экспортеров, осуществляющих деятельность в регионе Приаралья, связанных с транспортировкой до Каспийского моря при экспорте произведенной ими продукции с высокой добавленной стоимостью.