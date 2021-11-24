https://uz.sputniknews.ru/20211124/deputaty-predlojili-gosudarstvu-vyplachivat-dekretnye-vsem-jenschinam-21503165.html

Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам

Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам

Депутаты предложили правительству гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.

2021-11-24T15:50+0500

2021-11-24T15:50+0500

2021-11-24T15:50+0500

общество

депутаты

бюджетники

правительство

женщины

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) предложили государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам.Как сообщил член фракции НДПУ в Законодательной палате Улугбек Вафоев, соответствующее предложение уже внесено правительству. Оно должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.По его словам, сегодня за счет государства они выплачиваются только бюджетникам. В частных фирмах это возлагается на работодателя, который зачастую не выполняет своих обязательств.НДПУ считает, что государство должно гарантировать получение пособия по беременности и родам всем женщинам вне зависимости от того, работают они в государственной или негосударственной организации. Самый верный для этого способ — оплачивать их из госбюджета, уверен депутат.

https://uz.sputniknews.ru/20180404/tajikistan-russia-beremennaya-zhenshchina-rody-7891984.html

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депутаты, бюджетники, правительство, женщины