https://uz.sputniknews.ru/20211124/deputaty-predlojili-gosudarstvu-vyplachivat-dekretnye-vsem-jenschinam-21503165.html
Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам
Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам
Депутаты предложили правительству гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.
2021-11-24T15:50+0500
2021-11-24T15:50+0500
2021-11-24T15:50+0500
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депутаты
бюджетники
правительство
женщины
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) предложили государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам.Как сообщил член фракции НДПУ в Законодательной палате Улугбек Вафоев, соответствующее предложение уже внесено правительству. Оно должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.По его словам, сегодня за счет государства они выплачиваются только бюджетникам. В частных фирмах это возлагается на работодателя, который зачастую не выполняет своих обязательств.НДПУ считает, что государство должно гарантировать получение пособия по беременности и родам всем женщинам вне зависимости от того, работают они в государственной или негосударственной организации. Самый верный для этого способ — оплачивать их из госбюджета, уверен депутат.
https://uz.sputniknews.ru/20180404/tajikistan-russia-beremennaya-zhenshchina-rody-7891984.html
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депутаты, бюджетники, правительство, женщины
Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам
Депутаты предложили правительству гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) предложили государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам.
Как сообщил
член фракции НДПУ в Законодательной палате Улугбек Вафоев, соответствующее предложение уже внесено правительству. Оно должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.
По его словам, сегодня за счет государства они выплачиваются только бюджетникам. В частных фирмах это возлагается на работодателя, который зачастую не выполняет своих обязательств.
“Это приводит к ограничению трудовых прав женщин, так как работодатели предпочитают не принимать их на работу, особенно во время беременности. Таким образом они остаются без этого пособия”, — написал Вафоев.
НДПУ считает, что государство должно гарантировать получение пособия по беременности и родам всем женщинам вне зависимости от того, работают они в государственной или негосударственной организации. Самый верный для этого способ — оплачивать их из госбюджета, уверен депутат.