https://uz.sputniknews.ru/20211124/golod-i-istoschenie-kak-rossiya-spasaet-detey-afganistana-ot-smerti--video-21494622.html

Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео

Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео

В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением.

2021-11-24T10:01+0500

2021-11-24T10:01+0500

2021-11-24T10:01+0500

видео

афганистан

смерть

дети

голод

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Малыши лежат по двое на одной больничной койке. Даже в боксы приходится класть по несколько новорожденных. Однако иного выхода у врачей нет.После прихода в власти талибов*, Афганистан погрузился в продовольственный кризис. Особенно сильно страдают дети.Где родители ищут спасения в сложные времена? И как Россия помогает преодолеть Афганистану этот кризис?Ответы — в видеосюжете.* члены "Талибана" — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://uz.sputniknews.ru/20211119/pervye-sto-dney-takoy-afganistan-nam-ne-nujen-21442342.html

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афганистан, смерть, дети, голод