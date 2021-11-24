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Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео
Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео
В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением.
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видео
афганистан
смерть
дети
голод
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Малыши лежат по двое на одной больничной койке. Даже в боксы приходится класть по несколько новорожденных. Однако иного выхода у врачей нет.После прихода в власти талибов*, Афганистан погрузился в продовольственный кризис. Особенно сильно страдают дети.Где родители ищут спасения в сложные времена? И как Россия помогает преодолеть Афганистану этот кризис?Ответы — в видеосюжете.* члены "Талибана" — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, смерть, дети, голод

Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео

10:01 24.11.2021
© Ruptly
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В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением.
Малыши лежат по двое на одной больничной койке. Даже в боксы приходится класть по несколько новорожденных. Однако иного выхода у врачей нет.
После прихода в власти талибов*, Афганистан погрузился в продовольственный кризис. Особенно сильно страдают дети.
Где родители ищут спасения в сложные времена? И как Россия помогает преодолеть Афганистану этот кризис?
Ответы — в видеосюжете.
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