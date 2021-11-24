https://uz.sputniknews.ru/20211124/kak-izmenyatsya-granitsy-samarkanda-21503717.html

Как изменятся границы Самарканда

Как изменятся границы Самарканда

Самарканд расширяется за счет соседних территорий и совсем скоро станет вторым после Ташкента городом-миллионником в стране.

2021-11-24T18:50+0500

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инфографика

самарканд

границы

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О планах расширить город говорил еще год назад президент Шавкат Мирзиёев. По его словам, это станет очередной точкой роста региона и позволит создать тысячи новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что эти изменения поспособствуют развитию туризма. Реализация масштабного проекта начнется с 2022 года. О том, как изменятся границы Самарканда и на сколько районов его поделят, – смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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самарканд, границы, инфографика