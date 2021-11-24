https://uz.sputniknews.ru/20211124/punkt-propuska-mejdu-uzbekistanom-i-kyrgyzstanom-gotovyatsya-zakryt-21504157.html

Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть

Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть

Автомобильное движение и перевозка товаров временно будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".

2021-11-24T16:33+0500

2021-11-24T16:33+0500

2021-11-24T16:33+0500

общество

узбекистан

кыргызстан

кпп

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Пункты пропуска на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном планируется временно закрыть. Об этом сообщили в пресс-службе государственной таможенной службы при Минэкономики и финансов Кыргызстана.Пункты "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" будут закрыты для движения транспорта с 1 по 3 декабря.Такое решение принято из-за параллельно проводимых работ по обновлению дорожного покрытия и укладки асфальта.В эти дни автомобильное движение и перевозка товаров будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".С 4 декабря пункты пропуска возобновят работу в штатном режиме.

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узбекистан, кыргызстан, кпп