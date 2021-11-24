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Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть
Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть
Автомобильное движение и перевозка товаров временно будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".
2021-11-24T16:33+0500
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общество
узбекистан
кыргызстан
кпп
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Пункты пропуска на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном планируется временно закрыть. Об этом сообщили в пресс-службе государственной таможенной службы при Минэкономики и финансов Кыргызстана.Пункты "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" будут закрыты для движения транспорта с 1 по 3 декабря.Такое решение принято из-за параллельно проводимых работ по обновлению дорожного покрытия и укладки асфальта.В эти дни автомобильное движение и перевозка товаров будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".С 4 декабря пункты пропуска возобновят работу в штатном режиме.
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узбекистан, кыргызстан, кпп

Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть

16:33 24.11.2021
© Sputnik / Самвел Сепетчян / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт на границе
Контрольно-пропускной пункт на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Самвел Сепетчян
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Автомобильное движение и перевозка товаров временно будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Пункты пропуска на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном планируется временно закрыть. Об этом сообщили в пресс-службе государственной таможенной службы при Минэкономики и финансов Кыргызстана.
Пункты "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Узбекистан-автодорожный" будут закрыты для движения транспорта с 1 по 3 декабря.
Такое решение принято из-за параллельно проводимых работ по обновлению дорожного покрытия и укладки асфальта.
В эти дни автомобильное движение и перевозка товаров будут осуществляться через КПП "Достук — автодорожный".
С 4 декабря пункты пропуска возобновят работу в штатном режиме.
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