https://uz.sputniknews.ru/20211124/rossiyskie-volontery-xochetsya-ostatsya-v-uzbekistane--video-21510876.html

Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео

Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео

В Узбекистане завершилась Международная программа "Миссия ДОБРО", где волонтеры-филологи из России в течение 10 дней проводили занятия в школах страны.

2021-11-24T21:38+0500

2021-11-24T21:38+0500

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Волонтеры-филологи из России в течение 10 дней работали в узбекских школах, где помогали местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.В рамках программы "Миссия ДОБРО" волонтеры совместно с узбекскими коллегами провели занятия в школах более чем пяти регионах Узбекистана. Здесь они делились опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком. Цель достигнута, и сегодня волонтёры собрались в Ташкенте — на круглом столе, обсудить итоги своей работы.Открывая мероприятие, председатель правления Международного женского общественного фонда "Sharq Ayoli" Саодат Турсунбаева отметила, что этот масштабный проект охватил более 500 педагогов-русистов.Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, в свою очередь, сказал, что миссия имела большой успех. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в одной из школ Ташкентской области, где ознакомился с работой волонтеров. Об атмосфере в школе, настроении детей и учителей, впечатлениях от регионов страны, волонтёры рассказывают в нашем сюжете.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , узбекистан, волонтер, видео