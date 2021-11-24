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Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео
Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео
В Узбекистане завершилась Международная программа "Миссия ДОБРО", где волонтеры-филологи из России в течение 10 дней проводили занятия в школах страны.
2021-11-24T21:38+0500
2021-11-24T21:38+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
волонтер
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Волонтеры-филологи из России в течение 10 дней работали в узбекских школах, где помогали местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.В рамках программы "Миссия ДОБРО" волонтеры совместно с узбекскими коллегами провели занятия в школах более чем пяти регионах Узбекистана. Здесь они делились опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком. Цель достигнута, и сегодня волонтёры собрались в Ташкенте — на круглом столе, обсудить итоги своей работы.Открывая мероприятие, председатель правления Международного женского общественного фонда "Sharq Ayoli" Саодат Турсунбаева отметила, что этот масштабный проект охватил более 500 педагогов-русистов.Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, в свою очередь, сказал, что миссия имела большой успех. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в одной из школ Ташкентской области, где ознакомился с работой волонтеров. Об атмосфере в школе, настроении детей и учителей, впечатлениях от регионов страны, волонтёры рассказывают в нашем сюжете.
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Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , узбекистан, волонтер, видео

Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео

21:38 24.11.2021
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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Международная программа "Миссия ДОБРО" завершилась в Узбекистане.
Волонтеры-филологи из России в течение 10 дней работали в узбекских школах, где помогали местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.
В рамках программы "Миссия ДОБРО" волонтеры совместно с узбекскими коллегами провели занятия в школах более чем пяти регионах Узбекистана. Здесь они делились опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком. Цель достигнута, и сегодня волонтёры собрались в Ташкенте — на круглом столе, обсудить итоги своей работы.
Открывая мероприятие, председатель правления Международного женского общественного фонда "Sharq Ayoli" Саодат Турсунбаева отметила, что этот масштабный проект охватил более 500 педагогов-русистов.
Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев, в свою очередь, сказал, что миссия имела большой успех.
"Отрадно, что в ходе проекта состоялся взаимообмен между русистами России и Узбекистана, ведь местным педагогам тоже есть чем поделиться с российскими филологами", — подчеркнул он.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в одной из школ Ташкентской области, где ознакомился с работой волонтеров. Об атмосфере в школе, настроении детей и учителей, впечатлениях от регионов страны, волонтёры рассказывают в нашем сюжете.
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