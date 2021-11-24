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США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию
США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию
Среди приглашенных на "Саммит за демократию" нет России и Китая, зато есть представители Косова и не признающей независимость края Сербии, а также Тайваня - его Китай считает одной из своих провинций.
2021-11-24T12:22+0500
2021-11-24T12:22+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. США готовятся к проведению 9 декабря "Саммита за демократию". Госдеп уже опубликовал список из 110 стран и территорий, которые, по решению Вашингтона, примут участие в предстоящем мероприятии в онлайн-формате.Из стран бывшего СССР в списке приглашенных значатся Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.При этом Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Беларусь в списке отсутствуют. Кроме того на саммите не будут присутствовать участники из Китая, Турции, Венгрии (единственной из ЕС) и целого ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки.В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированный Соединенными Штатами форум направлен на разделение стран на "демократические и недемократические", передает радио Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/ssha-zovut-na-parad-demokratiy-no-pochti-nikto-ne-xochet-uchastvovat-21022240.html
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сша, саммит, демократия

США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию

12:22 24.11.2021
© AP Photo / Alex BrandonКапитолий
Капитолий - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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Среди приглашенных на "Саммит за демократию" нет России и Китая, зато есть представители Косова и не признающей независимость края Сербии, а также Тайваня - его Китай считает одной из своих провинций.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. США готовятся к проведению 9 декабря "Саммита за демократию". Госдеп уже опубликовал список из 110 стран и территорий, которые, по решению Вашингтона, примут участие в предстоящем мероприятии в онлайн-формате.
Из стран бывшего СССР в списке приглашенных значатся Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.
При этом Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Беларусь в списке отсутствуют. Кроме того на саммите не будут присутствовать участники из Китая, Турции, Венгрии (единственной из ЕС) и целого ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки.
Мальчик с флагом США - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Колумнисты
США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать
22 октября, 10:30
В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированный Соединенными Штатами форум направлен на разделение стран на "демократические и недемократические", передает радио Sputnik.
Это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон. Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
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12:22США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию
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