https://uz.sputniknews.ru/20211124/ssha-podelili-strany-kogo-zovut-na-sammit-za-demokratiyu-21499128.html

США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию

США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию

Среди приглашенных на "Саммит за демократию" нет России и Китая, зато есть представители Косова и не признающей независимость края Сербии, а также Тайваня - его Китай считает одной из своих провинций.

2021-11-24T12:22+0500

2021-11-24T12:22+0500

2021-11-24T12:22+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. США готовятся к проведению 9 декабря "Саммита за демократию". Госдеп уже опубликовал список из 110 стран и территорий, которые, по решению Вашингтона, примут участие в предстоящем мероприятии в онлайн-формате.Из стран бывшего СССР в списке приглашенных значатся Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.При этом Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Беларусь в списке отсутствуют. Кроме того на саммите не будут присутствовать участники из Китая, Турции, Венгрии (единственной из ЕС) и целого ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки.В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированный Соединенными Штатами форум направлен на разделение стран на "демократические и недемократические", передает радио Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/ssha-zovut-na-parad-demokratiy-no-pochti-nikto-ne-xochet-uchastvovat-21022240.html

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