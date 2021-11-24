https://uz.sputniknews.ru/20211124/tovarooborot-stran-eaes-s-uzbekistanom-s-nachala-goda-dostig-78-mlrd-21501437.html

Почему ЕАЭС выгодно сотрудничать с Узбекистаном

Почему ЕАЭС выгодно сотрудничать с Узбекистаном

С начала года товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном вырос на 16% и достиг $7,8 млрд. Партнерство продолжает активно развиваться.

2021-11-24T14:02+0500

2021-11-24T14:02+0500

2021-11-24T14:26+0500

экономика

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос Sputnik Узбекистан о перспективах сотрудничества республики со странами-членами ЕАЭС, заявила, что в Комиссии рассчитывают на дальнейшую интенсификацию сотрудничества всех стран союза с Узбекистаном. Этому, по словам Ии Малковой, будет способствовать меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана и план совместных мероприятий на 2021-2023 годы, подписанные в текущем году.Для ЕАЭС сотрудничество с Узбекистаном носит стратегическое значение, подчеркнула Малкина. На республику по итогам 2020 года пришлось около 2% всей внешней торговли ЕАЭС. Среди стран СНГ, не являющихся членами ЕАЭС, Узбекистан – второй после Украины торговый партнер государств Евразийского экономического союза.В январе-сентябре текущего года товарооборот стран ЕАЭС с Узбекистаном вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,8 млрд долларов. Из них экспорт - 5,6 млрд долларов, импорт 2,2 млрд долларов.В этом году ЕАЭС импортирует из Узбекистана преимущественно такие товары, как х/б пряжа, текстильная продукция, фрукты. ЕАЭС экспортирует в Узбекистан пшеницу, лесоматериалы и подсолнечное масло.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/rf-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-statbazu-vneshney-torgovli-so-stranami-chlenami-eaes-21155494.html

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узбекистан, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции