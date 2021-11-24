https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-samarkande-poyavyatsya-novye-rayony-21501627.html

В Самарканде появятся новые районы

В Самарканде появятся новые районы

В апреле этого года президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах присоединить к городу 18 тысяч гектаров земли за счет Самаркандского, Пастдаргомского, Тойлакского и Акдарьинского районов.

2021-11-24T14:07+0500

2021-11-24T14:07+0500

2021-11-24T14:10+0500

общество

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1045/60/10456080_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a60f6981dc7290687036f43b5fc7bb96.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана намерены расширить и разделить Самарканд на пять районов. Об этом стало известно в ходе очередной сессия Самаркандского городского Кенгаша народных депутатов.Вариант новой карты Самарканда опубликовал местный туристический Telegram-канал Samturinfo.На какие районы поделят СамаркандВ апреле этого года президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах присоединить к городу 18 тысяч гектаров земли за счет Самаркандского, Пастдаргомского, Тойлакского и Акдарьинского районов. Это сделает Самарканд крупным городом с населением в 1 миллион человек. Центр Самаркандской области будет перенесен в Гулобод.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд