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В Самарканде появятся новые районы
В Самарканде появятся новые районы
В апреле этого года президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах присоединить к городу 18 тысяч гектаров земли за счет Самаркандского, Пастдаргомского, Тойлакского и Акдарьинского районов.
2021-11-24T14:07+0500
2021-11-24T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана намерены расширить и разделить Самарканд на пять районов. Об этом стало известно в ходе очередной сессия Самаркандского городского Кенгаша народных депутатов.Вариант новой карты Самарканда опубликовал местный туристический Telegram-канал Samturinfo.На какие районы поделят СамаркандВ апреле этого года президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах присоединить к городу 18 тысяч гектаров земли за счет Самаркандского, Пастдаргомского, Тойлакского и Акдарьинского районов. Это сделает Самарканд крупным городом с населением в 1 миллион человек. Центр Самаркандской области будет перенесен в Гулобод.
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самарканд
В Самарканде появятся новые районы
14:07 24.11.2021 (обновлено: 14:10 24.11.2021)
Об этом стало известно в ходе очередной сессия Самаркандского городского Кенгаша народных депутатов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана намерены расширить и разделить Самарканд на пять районов. Об этом стало известно в ходе очередной сессия Самаркандского городского Кенгаша народных депутатов.
Вариант новой карты Самарканда опубликовал
местный туристический Telegram-канал Samturinfo.
На какие районы поделят Самарканд
Корасувский район – 33 махалли (население 134,7 тысяч человек);
Сиабский район – 100 махаллей (население 301,3 тысяч человек);
Согдианский район – 54 махалли (население 84,9 тысяч человек);
Багишамальский район – 55 махаллей (население 170,5 тысяч человек);
Марокандский район – 51 махалля (население 226,6 тысяч человек).
В апреле этого года президент Шавкат Мирзиёев объявил о планах присоединить к городу 18 тысяч гектаров земли за счет Самаркандского, Пастдаргомского, Тойлакского и Акдарьинского районов. Это сделает Самарканд крупным городом с населением в 1 миллион человек. Центр Самаркандской области будет перенесен в Гулобод.