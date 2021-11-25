Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/21508485.html
Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины
Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины
Приближается Новый год - самый "вкусный" праздник, который сложно себе представить без оливье, "шубы" и, конечно же, мандаринов. О пользе и вреде самого новогоднего фрукта читайте в материале Sputnik.
2021-11-25T08:00+0500
2021-11-25T08:00+0500
общество
новый год
мандарины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21508491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a49dd5dca931bf3886b82358c4bf4f1.jpg
Родина мандарина — Китай, откуда фрукт распространился по всей Европе. В Поднебесной по сей день существует особая новогодняя традиция: гости дарят хозяевам два мандарина, а уходя, также получают в подарок два фрукта как особое пожелание процветания и богатства.В России и СНГ сложно себе представить Новый год без мандаринов. Что же происходит в нашем организме, когда мы едим много цитрусовых?Польза мандариновВ мандаринах много полезных кислот, витаминов и минералов. А еще они настоящие природные антисептики. Зимой цитрусы восполняют недостаток витаминов и укрепляют иммунитет при помощи аскорбиновой кислоты.Мандарин, как и любой цитрус, — незаменимый помощник в борьбе с простудой: чай с цедрой с легкостью разжижает мокроту и облегчает кашель. Оранжевый фрукт также эффективно снижает температуру.Мандариновое масло славится своим расслабляющим и успокаивающим эффектом – снимает стрессы, улучшает сон и самочувствие организма в целом.Несмотря на свою сладость, мандарины способствуют снижению веса и содержат мало калорий. Клетчатка и пектин улучшают пищеварение и обмен веществ в целом.Вред мандариновКак и все цитрусовые, мандарины могут спровоцировать аллергию, поэтому не стоит есть их слишком много и давать детям младше трех лет, а кормящим женщинам стоит есть их с осторожностью, чтобы не спровоцировать реакцию у малыша."Аскорбинка", которая содержится во фрукте, может раздражать желудок, поэтому тем, кто страдает от язвы, повышенной кислотности и гастрита, стоит отказаться от мандаринов.Также о фрукте стоит позабыть всем, кто страдает от гепатита, холецистита и нефрита: он может навредить вашей печени.Сладкие мандаринки возбуждают аппетит, поэтому не стоит есть их тем, кто сидит на диете. Лучше лакомиться ими не на голодный желудок, а после сытной трапезы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21508491_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_afe43babf1ba3faa52c2de1ec52f6dcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый год, мандарины

Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины

08:00 25.11.2021
CC0 / Pixabay / Мандарины
Мандарины - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
CC0 / Pixabay /
Подписаться на
Приближается Новый год — самый "вкусный" праздник, который сложно себе представить без салатов "Оливье", "Сельдь под шубой" и, конечно же, мандаринов. О пользе и вреде самого новогоднего фрукта читайте в материале Sputnik.
Родина мандарина — Китай, откуда фрукт распространился по всей Европе. В Поднебесной по сей день существует особая новогодняя традиция: гости дарят хозяевам два мандарина, а уходя, также получают в подарок два фрукта как особое пожелание процветания и богатства.
В России и СНГ сложно себе представить Новый год без мандаринов. Что же происходит в нашем организме, когда мы едим много цитрусовых?

Польза мандаринов

В мандаринах много полезных кислот, витаминов и минералов. А еще они настоящие природные антисептики. Зимой цитрусы восполняют недостаток витаминов и укрепляют иммунитет при помощи аскорбиновой кислоты.
Мандарин, как и любой цитрус, — незаменимый помощник в борьбе с простудой: чай с цедрой с легкостью разжижает мокроту и облегчает кашель. Оранжевый фрукт также эффективно снижает температуру.
Мандариновое масло славится своим расслабляющим и успокаивающим эффектом – снимает стрессы, улучшает сон и самочувствие организма в целом.
Несмотря на свою сладость, мандарины способствуют снижению веса и содержат мало калорий. Клетчатка и пектин улучшают пищеварение и обмен веществ в целом.

Вред мандаринов

Как и все цитрусовые, мандарины могут спровоцировать аллергию, поэтому не стоит есть их слишком много и давать детям младше трех лет, а кормящим женщинам стоит есть их с осторожностью, чтобы не спровоцировать реакцию у малыша.
"Аскорбинка", которая содержится во фрукте, может раздражать желудок, поэтому тем, кто страдает от язвы, повышенной кислотности и гастрита, стоит отказаться от мандаринов.
Также о фрукте стоит позабыть всем, кто страдает от гепатита, холецистита и нефрита: он может навредить вашей печени.
Сладкие мандаринки возбуждают аппетит, поэтому не стоит есть их тем, кто сидит на диете. Лучше лакомиться ими не на голодный желудок, а после сытной трапезы.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:33Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
09:30Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
09:22"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
08:55Что изменится в Узбекистане с 1 декабря
08:30Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"
08:00Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины
07:02Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
ВчераЛегенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
Вчера"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
ВчераКак восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
ВчераРоссийские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео
ВчераInnoWeek 2021: на каких производствах Узбекистана уже появились роботы
ВчераВоенное сотрудничество России и Китая полезно для Центральной Азии
ВчераВновь пошел навстречу: "Газпром" не отключит газ Молдове
ВчераЭксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
ВчераМосква увеличивает стоимость патента для трудовых мигрантов
ВчераЧем регион Приаралья может привлечь инвесторов
ВчераКак изменятся границы Самарканда
ВчераУзбекистан примет участие в международной конференции в Санкт-Петербурге
ВчераРоссия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане