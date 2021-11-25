Мода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году

Торговка искусственными цветами едет на велосипеде по мосту Лонгбьен в Ханое 12 января 2021 года.
Торговка искусственными цветами едет на велосипеде по мосту Лонгбьен в Ханое 12 января 2021 года.
Женщины в традиционных платьях ао дай фотографируются на берегу озера Хоянкьем в Ханое 20 октября 2021 года в честь Женского дня во Вьетнаме.
Женщины в традиционных платьях ао дай фотографируются на берегу озера Хоянкьем в Ханое 20 октября 2021 года в честь Женского дня во Вьетнаме.
Мужчина делает физические упражнения на берегу озера Хоянкьем в Ханое 28 сентября после того, как руководство города вновь разрешило занятия на открытом воздухе и снизило противоэпидемические ограничения.
Мужчина делает физические упражнения на берегу озера Хоянкьем в Ханое 28 сентября после того, как руководство города вновь разрешило занятия на открытом воздухе и снизило противоэпидемические ограничения.
Узкие жилые дома, называемые "нхаонг" или "дома-трубы", в густонаселенном районе Ханоя.
Узкие жилые дома, называемые "нхаонг" или "дома-трубы", в густонаселенном районе Ханоя.
Торговец хлебом проезжает мимо мотоциклистов, ждущих на перекрестке зеленого света, Ханой, 2 июня 2021 года.
Торговец хлебом проезжает мимо мотоциклистов, ждущих на перекрестке зеленого света, Ханой, 2 июня 2021 года.
Женщина фотографируется на фоне Ханойского оперного театра, 12 января 2021 года.
Женщина фотографируется на фоне Ханойского оперного театра, 12 января 2021 года.
Дети смотрят из окна на пустую улицу во время двухнедельного локдауна, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, 11 августа 2021 года.
Дети смотрят из окна на пустую улицу во время двухнедельного локдауна, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, 11 августа 2021 года.
Показ мод "Мир во вьетнамских платьях ао дай" в древнем Храме Литературы в Ханое 9 апреля 2021 года. Девушки демонстрируют платья ао дай в японском стиле.
Показ мод "Мир во вьетнамских платьях ао дай" в древнем Храме Литературы в Ханое 9 апреля 2021 года. Девушки демонстрируют платья ао дай в японском стиле.
Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавирусной инфекции на стадионе в Ханое 2 августа 2021 года.
Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавирусной инфекции на стадионе в Ханое 2 августа 2021 года.
Футбольный болельщик с флагами Вьетнама и Японии на кепке перед квалификационным матчем между сборными двух стран в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.
Футбольный болельщик с флагами Вьетнама и Японии на кепке перед квалификационным матчем между сборными двух стран в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.
Старьевщик перевозит мешки с пластиковым мусором на мотоцикле с тележкой, 13 августа 2021 года.
Старьевщик перевозит мешки с пластиковым мусором на мотоцикле с тележкой, 13 августа 2021 года.
Опустевшие улицы Хошимина 22 июля 2021 года. Крупнейший город на юге страны ввел комендатский час с 26 июля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Опустевшие улицы Хошимина 22 июля 2021 года. Крупнейший город на юге страны ввел комендатский час с 26 июля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Ливень в Ханое 8 сентября 2021 года.
Ливень в Ханое 8 сентября 2021 года.
Люди в защитных костюмах в аэропорту Ханоя 12 февраля. Вспышка коронавируса отрицательно отразилась на бизнесе и путешествиях в популярный новогодний сезон по лунному календарю.
Люди в защитных костюмах в аэропорту Ханоя 12 февраля. Вспышка коронавируса отрицательно отразилась на бизнесе и путешествиях в популярный новогодний сезон по лунному календарю.