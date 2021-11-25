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Мода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году
Мода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году
Несмотря на вспышки Covid-19 и локдаун, страны пытались привлекать туристов, проводить мероприятия и жить обычной жизнью. Как этот год прошел во Вьетнаме - в фотоподборке Sputnik.
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фото, фотолента, вьетнам

Мода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году

23:00 25.11.2021
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Для многих стран 2021-й стал таким же противоречивым и необычным, как и предыдущий. Несмотря на вспышки COVID-19 и локдаун, страны пытались привлекать туристов, проводить мероприятия и жить обычной жизнью. Как этот год прошел во Вьетнаме — в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Manan Vatsyayana

Торговка искусственными цветами едет на велосипеде по мосту Лонгбьен в Ханое 12 января 2021 года.

Торговка искусственными цветами едет на велосипеде по мосту Лонгбьен в Ханое 12 января 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Manan Vatsyayana

Торговка искусственными цветами едет на велосипеде по мосту Лонгбьен в Ханое 12 января 2021 года.

© AFP / Manan Vatsyayana

Женщины в традиционных платьях ао дай фотографируются на берегу озера Хоянкьем в Ханое 20 октября 2021 года в честь Женского дня во Вьетнаме.

Женщины в традиционных платьях ао дай фотографируются на берегу озера Хоянкьем в Ханое 20 октября 2021 года в честь Женского дня во Вьетнаме. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Manan Vatsyayana

Женщины в традиционных платьях ао дай фотографируются на берегу озера Хоянкьем в Ханое 20 октября 2021 года в честь Женского дня во Вьетнаме.

© AFP / Nhac Nguyen

Мужчина делает физические упражнения на берегу озера Хоянкьем в Ханое 28 сентября после того, как руководство города вновь разрешило занятия на открытом воздухе и снизило противоэпидемические ограничения.

Мужчина делает физические упражнения на берегу озера Хоянкьем в Ханое 28 сентября после того, как руководство города вновь разрешило занятия на открытом воздухе и снизило противоэпидемические ограничения. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Nhac Nguyen

Мужчина делает физические упражнения на берегу озера Хоянкьем в Ханое 28 сентября после того, как руководство города вновь разрешило занятия на открытом воздухе и снизило противоэпидемические ограничения.

© AFP / Manan Vatsyayana

Узкие жилые дома, называемые "нхаонг" или "дома-трубы", в густонаселенном районе Ханоя.

Узкие жилые дома, называемые &quot;нхаонг&quot; или &quot;дома-трубы&quot;, в густонаселенном районе Ханоя. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Manan Vatsyayana

Узкие жилые дома, называемые "нхаонг" или "дома-трубы", в густонаселенном районе Ханоя.

© AFP / Nhac Nguyen

Торговец хлебом проезжает мимо мотоциклистов, ждущих на перекрестке зеленого света, Ханой, 2 июня 2021 года.

Торговец хлебом проезжает мимо мотоциклистов, ждущих на перекрестке зеленого света, Ханой, 2 июня 2021 года. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP / Nhac Nguyen

Торговец хлебом проезжает мимо мотоциклистов, ждущих на перекрестке зеленого света, Ханой, 2 июня 2021 года.

© AFP / Manan Vatsyayana

Женщина фотографируется на фоне Ханойского оперного театра, 12 января 2021 года.

Женщина фотографируется на фоне Ханойского оперного театра, 12 января 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Manan Vatsyayana

Женщина фотографируется на фоне Ханойского оперного театра, 12 января 2021 года.

© AFP / Manan Vatsyayana

Дети смотрят из окна на пустую улицу во время двухнедельного локдауна, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, 11 августа 2021 года.

Дети смотрят из окна на пустую улицу во время двухнедельного локдауна, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, 11 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP / Manan Vatsyayana

Дети смотрят из окна на пустую улицу во время двухнедельного локдауна, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции, 11 августа 2021 года.

© Sputnik / Taras IvanovЖители Ханоя готовятся к встрече главного праздника – Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Традиционно на центральных улицах Вьетнама продаются всевозможные украшения для дома и красочные цветы.
Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Taras Ivanov
Жители Ханоя готовятся к встрече главного праздника – Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Традиционно на центральных улицах Вьетнама продаются всевозможные украшения для дома и красочные цветы.
© AFP / Manan Vatsyayana

Показ мод "Мир во вьетнамских платьях ао дай" в древнем Храме Литературы в Ханое 9 апреля 2021 года. Девушки демонстрируют платья ао дай в японском стиле.

Показ мод &quot;Мир во вьетнамских платьях ао дай&quot; в древнем Храме Литературы в Ханое 9 апреля 2021 года. Девушки демонстрируют платья ао дай в японском стиле. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / Manan Vatsyayana

Показ мод "Мир во вьетнамских платьях ао дай" в древнем Храме Литературы в Ханое 9 апреля 2021 года. Девушки демонстрируют платья ао дай в японском стиле.

© AFP / Nhac Nguyen

Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавирусной инфекции на стадионе в Ханое 2 августа 2021 года.

Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавирусной инфекции на стадионе в Ханое 2 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Nhac Nguyen

Вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавирусной инфекции на стадионе в Ханое 2 августа 2021 года.

© AFP / Nhac Nguyen

Футбольный болельщик с флагами Вьетнама и Японии на кепке перед квалификационным матчем между сборными двух стран в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.

Футбольный болельщик с флагами Вьетнама и Японии на кепке перед квалификационным матчем между сборными двух стран в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP / Nhac Nguyen

Футбольный болельщик с флагами Вьетнама и Японии на кепке перед квалификационным матчем между сборными двух стран в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре.

© AFP / Nhac Nguyen

Старьевщик перевозит мешки с пластиковым мусором на мотоцикле с тележкой, 13 августа 2021 года.

Старьевщик перевозит мешки с пластиковым мусором на мотоцикле с тележкой, 13 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP / Nhac Nguyen

Старьевщик перевозит мешки с пластиковым мусором на мотоцикле с тележкой, 13 августа 2021 года.

© AP Photo / Huu Khoa

Опустевшие улицы Хошимина 22 июля 2021 года. Крупнейший город на юге страны ввел комендатский час с 26 июля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Опустевшие улицы Хошимина 22 июля 2021 года. Крупнейший город на юге страны ввел комендатский час с 26 июля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Huu Khoa

Опустевшие улицы Хошимина 22 июля 2021 года. Крупнейший город на юге страны ввел комендатский час с 26 июля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

© AFP / Nhac Nguyen

Ливень в Ханое 8 сентября 2021 года.

Ливень в Ханое 8 сентября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP / Nhac Nguyen

Ливень в Ханое 8 сентября 2021 года.

© AP Photo / Hau Dinh

Люди в защитных костюмах в аэропорту Ханоя 12 февраля. Вспышка коронавируса отрицательно отразилась на бизнесе и путешествиях в популярный новогодний сезон по лунному календарю.

Люди в защитных костюмах в аэропорту Ханоя 12 февраля. Вспышка коронавируса отрицательно отразилась на бизнесе и путешествиях в популярный новогодний сезон по лунному календарю. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Hau Dinh

Люди в защитных костюмах в аэропорту Ханоя 12 февраля. Вспышка коронавируса отрицательно отразилась на бизнесе и путешествиях в популярный новогодний сезон по лунному календарю.

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