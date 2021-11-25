Мода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году

© Sputnik / Taras Ivanov Жители Ханоя готовятся к встрече главного праздника – Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Традиционно на центральных улицах Вьетнама продаются всевозможные украшения для дома и красочные цветы.