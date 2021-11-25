https://uz.sputniknews.ru/20211125/mirovye-smi-otsenili-sposoben-li-uzbekistan-stat-gornolyjnoy-skazkoy-21511292.html

Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"

Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"

В 2019-м в стране открылся горнолыжный курорт "Амирсой", который мировые СМИ признали "жемчужиной" Узбекистана.

2021-11-25T08:30+0500

2021-11-25T08:30+0500

2021-11-25T08:55+0500

общество

узбекистан

горнолыжный курорт

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Британское издание Country and Town House опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане."Ищете новое место для катания на лыжах? Отправляйтесь на Восток, в Узбекистан" — так называется статья. Автор материала отмечает, что Узбекистан не ассоциируется у путешественников с зимними катаниями. Однако за последние годы горнолыжный сектор в стране заметно развился. Прежде всего благодаря открытию курорта "Амирсой" в 2019 году. Комплекс находится в горной местности Ташкентской области в 70 километрах от столицы. Горнолыжный курорт построен в соответствии с передовыми стандартами искусственного оснежения, транспортной инфраструктуры и обслуживания с использованием возобновляемых источников энергии.Это вызвало интерес у иностранных любителей активного зимнего отдыха.Автор обзора считает, что у "Амирсоя" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Издание подчеркивает: сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешественников и иностранных инвестиций. Если республика продолжит развиваться в том же духе, то за ней — больше "горнолыжное" будущее.

https://uz.sputniknews.ru/20200124/Na-kurorte-Amirsoy-zapustyat-vtoroy-podemnik-protyazhennostyu-pochti-3-km-13290674.html

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узбекистан, горнолыжный курорт