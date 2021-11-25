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Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"
Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"
В 2019-м в стране открылся горнолыжный курорт "Амирсой", который мировые СМИ признали "жемчужиной" Узбекистана.
2021-11-25T08:30+0500
2021-11-25T08:55+0500
общество
узбекистан
горнолыжный курорт
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Британское издание Country and Town House опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане."Ищете новое место для катания на лыжах? Отправляйтесь на Восток, в Узбекистан" — так называется статья. Автор материала отмечает, что Узбекистан не ассоциируется у путешественников с зимними катаниями. Однако за последние годы горнолыжный сектор в стране заметно развился. Прежде всего благодаря открытию курорта "Амирсой" в 2019 году. Комплекс находится в горной местности Ташкентской области в 70 километрах от столицы. Горнолыжный курорт построен в соответствии с передовыми стандартами искусственного оснежения, транспортной инфраструктуры и обслуживания с использованием возобновляемых источников энергии.Это вызвало интерес у иностранных любителей активного зимнего отдыха.Автор обзора считает, что у "Амирсоя" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Издание подчеркивает: сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешественников и иностранных инвестиций. Если республика продолжит развиваться в том же духе, то за ней — больше "горнолыжное" будущее.
https://uz.sputniknews.ru/20200124/Na-kurorte-Amirsoy-zapustyat-vtoroy-podemnik-protyazhennostyu-pochti-3-km-13290674.html
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узбекистан, горнолыжный курорт

Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"

08:30 25.11.2021 (обновлено: 08:55 25.11.2021)
© Unsplash / Glade OpticsГорнолыжный курорт, иллюстративное фото
Горнолыжный курорт, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Unsplash / Glade Optics
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В 2019-м открылся горнолыжный курорт "Амирсой", который признали новой жемчужиной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Британское издание Country and Town House опубликовало статью о горнолыжном досуге в Узбекистане.
"Ищете новое место для катания на лыжах? Отправляйтесь на Восток, в Узбекистан" — так называется статья.
Автор материала отмечает, что Узбекистан не ассоциируется у путешественников с зимними катаниями.
Однако за последние годы горнолыжный сектор в стране заметно развился. Прежде всего благодаря открытию курорта "Амирсой" в 2019 году.
Комплекс находится в горной местности Ташкентской области в 70 километрах от столицы. Горнолыжный курорт построен в соответствии с передовыми стандартами искусственного оснежения, транспортной инфраструктуры и обслуживания с использованием возобновляемых источников энергии.
Это вызвало интерес у иностранных любителей активного зимнего отдыха.
Автор обзора считает, что у "Амирсоя" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
Издание подчеркивает: сейчас Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешественников и иностранных инвестиций. Если республика продолжит развиваться в том же духе, то за ней — больше "горнолыжное" будущее.
На курорте Amirsoy запустят второй подъемник протяженностью почти 3 км - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2020
Туризм
На курорте Amirsoy запустят второй подъемник
24 января 2020, 09:18
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