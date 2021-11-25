https://uz.sputniknews.ru/20211125/narodnyy-artist-uzbekistana-tesha-muminov-otmechaet-den-rojdeniya-21522637.html

Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения

Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения

В 1988 году Муминову было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а уже в 1992-м он стал Народным артистом.

2021-11-25T16:56+0500

2021-11-25T16:56+0500

2021-11-25T18:10+0500

общество

народный артист узбекистана

теша муминов

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографииИзвестный узбекский актер родился 25 ноября 1949 года в Бухаре. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт. За свою творческую карьеру в популярных фильмах:“Акмалнинг янги саргузаштлари”, “Келинлар кузголони”, “Шок”, “Уткан кунлар” (вторая версия), “Ёлланган совчи”, “Аччик хаёт”, “Хаётим орзуси”, “Ёлгиз ёдгорим”. В 1988 году Муминову было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а уже в 1992-м он стал Народным артистом.

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народный артист узбекистана, теша муминов