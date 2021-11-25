Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/narodnyy-artist-uzbekistana-tesha-muminov-otmechaet-den-rojdeniya-21522637.html
Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
В 1988 году Муминову было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а уже в 1992-м он стал Народным артистом.
2021-11-25T16:56+0500
2021-11-25T18:10+0500
общество
народный артист узбекистана
теша муминов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21522609_0:98:1881:1156_1920x0_80_0_0_966a817a863a04c134119a19c04591c0.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографииИзвестный узбекский актер родился 25 ноября 1949 года в Бухаре. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт. За свою творческую карьеру в популярных фильмах:“Акмалнинг янги саргузаштлари”, “Келинлар кузголони”, “Шок”, “Уткан кунлар” (вторая версия), “Ёлланган совчи”, “Аччик хаёт”, “Хаётим орзуси”, “Ёлгиз ёдгорим”. В 1988 году Муминову было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а уже в 1992-м он стал Народным артистом.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21522609_104:0:1775:1253_1920x0_80_0_0_0ba413cd06118bf52a7b6ef5e1232549.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
народный артист узбекистана, теша муминов

Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения

16:56 25.11.2021 (обновлено: 18:10 25.11.2021)
© pexels/George DolgikhПодарки
Подарки - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© pexels/George Dolgikh
Подписаться на
Известный узбекский актер родился 25 ноября 1949 года в Бухаре. Ему исполнилось 72 года.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения, ему исполнилось 72 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии
© Агентство кинематографии УзбекистанаНародный артист Узбекистана Теша Мууминов
Народный артист Узбекистана Теша Мууминов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
Народный артист Узбекистана Теша Мууминов
© Агентство кинематографии Узбекистана
Известный узбекский актер родился 25 ноября 1949 года в Бухаре. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт. За свою творческую карьеру в популярных фильмах:“Акмалнинг янги саргузаштлари”, “Келинлар кузголони”, “Шок”, “Уткан кунлар” (вторая версия), “Ёлланган совчи”, “Аччик хаёт”, “Хаётим орзуси”, “Ёлгиз ёдгорим”.
В 1988 году Муминову было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, а уже в 1992-м он стал Народным артистом.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:43Суд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео
18:08Назначен директор Агентства по развитию садоводства
17:57Новая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
17:35Цифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество
16:56Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
16:34В Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве
16:28Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире
16:12Импорт бензина вырос почти вдвое: сколько топлива поставила Россия
15:58Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР
15:07Прокуратура выясняет обстоятельства гибели людей в контейнере под Самаркандом
14:19"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких"
14:09Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
13:58Международные банки вложили в энергетику Узбекистана $4,7 миллиарда
13:44В Узбекистан прибыл первый поезд "Агроэкспресс" из России
13:27"Удар с двух направлений". Что США задумали у границ России
13:09Блестящий результат "безумного сдерживания" России и Китая
12:27Блогеры из России подарили новое авто таксисту из Кыргызстана — видео
12:25"Мегафон" обсуждает в Ташкенте развитие инновационных сервисов
11:11Нацгвардии Узбекистана и Таджикистана совместно подготовят кадры
11:08Россия получит атомную базу в Сербии