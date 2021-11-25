https://uz.sputniknews.ru/20211125/naznachen-direktor-agentstva-po-razvitiyu-sadovodstva-21524493.html
Назначен директор Агентства по развитию садоводства
Назначен директор Агентства по развитию садоводства
Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
2021-11-25T18:08+0500
2021-11-25T18:08+0500
2021-11-25T18:11+0500
общество
минюст узбекистана
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/463/26/4632659_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6d0cc577f4705c49c63d9ac59edeca6f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Узбекистане новым директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства стал Хуснидин Каримов, сообщает пресс-служба Минюста. "Постановлением правительства (№711 от 24.11.2021 г.) Каримов Хуснидин Муминович назначен директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства", - информируется в релизе. Ранее эту должность занимал Насриддин Эргашевич Нажимов. Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/463/26/4632659_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_011c8e5b11d73cafe784cd9ed8c2697c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минюст узбекистана, назначение
Назначен директор Агентства по развитию садоводства
18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:11 25.11.2021)
Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
В Узбекистане новым директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства стал Хуснидин Каримов, сообщает
пресс-служба Минюста.
"Постановлением правительства (№711 от 24.11.2021 г.) Каримов Хуснидин Муминович назначен директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства", - информируется в релизе.
Ранее эту должность занимал
Насриддин Эргашевич Нажимов.
Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.