https://uz.sputniknews.ru/20211125/naznachen-direktor-agentstva-po-razvitiyu-sadovodstva-21524493.html

Назначен директор Агентства по развитию садоводства

Назначен директор Агентства по развитию садоводства

Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.

2021-11-25T18:08+0500

2021-11-25T18:08+0500

2021-11-25T18:11+0500

общество

минюст узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Узбекистане новым директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства стал Хуснидин Каримов, сообщает пресс-служба Минюста. "Постановлением правительства (№711 от 24.11.2021 г.) Каримов Хуснидин Муминович назначен директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства", - информируется в релизе. Ранее эту должность занимал Насриддин Эргашевич Нажимов. Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минюст узбекистана, назначение