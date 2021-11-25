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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/naznachen-direktor-agentstva-po-razvitiyu-sadovodstva-21524493.html
Назначен директор Агентства по развитию садоводства
Назначен директор Агентства по развитию садоводства
Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
2021-11-25T18:08+0500
2021-11-25T18:11+0500
общество
минюст узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Узбекистане новым директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства стал Хуснидин Каримов, сообщает пресс-служба Минюста. "Постановлением правительства (№711 от 24.11.2021 г.) Каримов Хуснидин Муминович назначен директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства", - информируется в релизе. Ранее эту должность занимал Насриддин Эргашевич Нажимов. Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
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минюст узбекистана, назначение

Назначен директор Агентства по развитию садоводства

18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:11 25.11.2021)
© PixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Pixabay
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Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В Узбекистане новым директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства стал Хуснидин Каримов, сообщает пресс-служба Минюста.
"Постановлением правительства (№711 от 24.11.2021 г.) Каримов Хуснидин Муминович назначен директором Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства", - информируется в релизе.
Ранее эту должность занимал Насриддин Эргашевич Нажимов.
Агентство было создано в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева 20 марта 2019 года.
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