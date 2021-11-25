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https://uz.sputniknews.ru/20211125/novaya-aviakompaniya-silk-avia-poyavitsya-v-uzbekistane-21524298.html
Новая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
Новая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
Для реализации проекта Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании во время международного авиасалона Dubai Airshow-2021.
2021-11-25T17:57+0500
2021-11-25T17:57+0500
общество
авиакомпания
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Uzbekistan Airports создаст региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia по инициативе Министерства транспорта Узбекистана, сообщает пресс-служба UzAirports. По данным организации, новый авиаперевозчик начнет осуществлять полеты уже в следующем году. Silk Avia была зарегистрирована в сентябре этого года. Для реализации проекта Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании во время международного авиасалона Dubai Airshow-2021. "Мы поставили цель создать на рынке авиакомпанию, которая обеспечит для узбекистанцев внутренние авиаперевозки по доступным ценам. До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана", - отметила председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева.По ее словам, в ближайшее время планируется развить до 40 маршрутов и закупить региональные самолеты с пассажиро-вместимостью до 70 человек. Тарифы будут сопоставимы с железнодорожными, добавила председатель.В дальнейшем авиакомпания будет передана в частный сектор. Отмечается, что Silk Avia не является конкурентом национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а только выступает партнером по организации внутренних перевозок.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistan-Airports-vstupilo-v-Mezhdunarodnyy-sovet-aeroportov-15862897.html
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авиакомпания, uzbekistan airports

Новая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане

17:57 25.11.2021
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В дальнейшем авиакомпания будет передана в частный сектор. Отмечается, что она не является конкурентом национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а только выступает партнером по организации внутренних перевозок.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Uzbekistan Airports создаст региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia по инициативе Министерства транспорта Узбекистана, сообщает пресс-служба UzAirports.
По данным организации, новый авиаперевозчик начнет осуществлять полеты уже в следующем году.
Silk Avia была зарегистрирована в сентябре этого года. Для реализации проекта Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании во время международного авиасалона Dubai Airshow-2021.
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"Мы поставили цель создать на рынке авиакомпанию, которая обеспечит для узбекистанцев внутренние авиаперевозки по доступным ценам. До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана", - отметила председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева.
По ее словам, в ближайшее время планируется развить до 40 маршрутов и закупить региональные самолеты с пассажиро-вместимостью до 70 человек. Тарифы будут сопоставимы с железнодорожными, добавила председатель.
В дальнейшем авиакомпания будет передана в частный сектор. Отмечается, что Silk Avia не является конкурентом национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, а только выступает партнером по организации внутренних перевозок.
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