https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-tashkente-naznachen-novyy-nachalnik-upravleniya-blagoustroystva-21514581.html
В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
Бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
2021-11-25T10:43+0500
2021-11-25T10:43+0500
2021-11-25T10:44+0500
общество
назначение
благоустройство
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Анвар Умаров назначен новым начальником Главного управления благоустройства Ташкента, прежде он работал помощником главы столицы, сообщает пресс-служба хокимията.Умаров родился в 1963 году в Ташкенте. Он имеет высшее образование. Окончил Ташкентский университет информационных технологий. Свою трудовую деятельность Умаров начал в качестве научного сотрудника вуза. Затем он работал на различных должностях в госструктурах и частном секторе.Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
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назначение, благоустройство, хокимият ташкента
В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
10:43 25.11.2021 (обновлено: 10:44 25.11.2021)
Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Анвар Умаров назначен новым начальником Главного управления благоустройства Ташкента, прежде он работал помощником главы столицы, сообщает
пресс-служба хокимията.
Умаров родился в 1963 году в Ташкенте. Он имеет высшее образование. Окончил Ташкентский университет информационных технологий.
Свою трудовую деятельность Умаров начал в качестве научного сотрудника вуза. Затем он работал на различных должностях в госструктурах и частном секторе.
Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.