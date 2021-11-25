https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-tashkente-naznachen-novyy-nachalnik-upravleniya-blagoustroystva-21514581.html

В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства

В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства

Бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.

2021-11-25T10:43+0500

2021-11-25T10:43+0500

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общество

назначение

благоустройство

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Анвар Умаров назначен новым начальником Главного управления благоустройства Ташкента, прежде он работал помощником главы столицы, сообщает пресс-служба хокимията.Умаров родился в 1963 году в Ташкенте. Он имеет высшее образование. Окончил Ташкентский университет информационных технологий. Свою трудовую деятельность Умаров начал в качестве научного сотрудника вуза. Затем он работал на различных должностях в госструктурах и частном секторе.Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, благоустройство, хокимият ташкента