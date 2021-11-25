Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-tashkente-naznachen-novyy-nachalnik-upravleniya-blagoustroystva-21514581.html
В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
Бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
2021-11-25T10:43+0500
2021-11-25T10:44+0500
общество
назначение
благоустройство
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21514550_0:99:1880:1157_1920x0_80_0_0_3d701f5172edc7099028d9e0bad83714.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Анвар Умаров назначен новым начальником Главного управления благоустройства Ташкента, прежде он работал помощником главы столицы, сообщает пресс-служба хокимията.Умаров родился в 1963 году в Ташкенте. Он имеет высшее образование. Окончил Ташкентский университет информационных технологий. Свою трудовую деятельность Умаров начал в качестве научного сотрудника вуза. Затем он работал на различных должностях в госструктурах и частном секторе.Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21514550_104:0:1777:1255_1920x0_80_0_0_7a9eddd624305b3d4958fbdcdb092efd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначение, благоустройство, хокимият ташкента

В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства

10:43 25.11.2021 (обновлено: 10:44 25.11.2021)
© pexels/Max VakhtbovychКабинет
Кабинет - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© pexels/Max Vakhtbovych
Подписаться на
Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Анвар Умаров назначен новым начальником Главного управления благоустройства Ташкента, прежде он работал помощником главы столицы, сообщает пресс-служба хокимията.
© Хокимият ТашкентаАнвар Умаров
Анвар Умаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
Анвар Умаров
© Хокимият Ташкента
Умаров родился в 1963 году в Ташкенте. Он имеет высшее образование. Окончил Ташкентский университет информационных технологий.
Свою трудовую деятельность Умаров начал в качестве научного сотрудника вуза. Затем он работал на различных должностях в госструктурах и частном секторе.
Отмечается, что бывший начальник управления благоустройства Санжар Уматов покинул пост по собственному желанию.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:09Блестящий результат "безумного сдерживания" России и Китая
12:27Блогеры из России подарили новое авто таксисту из Кыргызстана — видео
12:25"Мегафон" обсуждает в Ташкенте развитие инновационных сервисов
11:11Нацгвардии Узбекистана и Таджикистана совместно подготовят кадры
11:08Россия получит атомную базу в Сербии
10:52Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников
10:43В Ташкенте назначен новый начальник управления благоустройства
10:11Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя
09:54Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере
09:33Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
09:30Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
09:22"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
08:55Что изменится в Узбекистане с 1 декабря
08:30Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"
08:00Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины
07:02Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
ВчераЛегенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
Вчера"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
ВчераКак восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
ВчераРоссийские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео