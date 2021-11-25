https://uz.sputniknews.ru/20211125/vnedryaetsya-novaya-sistema-razvitiya-plodoovoschnoy-otrasli-21513338.html
Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
Власти Узбекистана внедрят в стране новую систему развития плодоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, а также расширят оказания агроуслуг.
2021-11-25T09:33+0500
2021-11-25T09:33+0500
2021-11-25T09:39+0500
общество
шавкат мирзиёев
плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана внедрят в стране новую систему развития плодоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, а также расширят оказание агроуслуг. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания президента.Для реализации проекта с 1 декабря этого года через Фонд господдержки сельского хозяйства производителям плодоовощной продукции начнут предоставлять льготные кредиты. Отмечается, что между кластером, фермером и банком будет заключаться трехсторонний договор. Кредиты начнут выдавать клиентам сроком на один год по ставке 14% с льготным периодом шесть месяцев.Помимо этого, кластеры также получат доступ к 12-месячным "револьверным" кредитам для закупки продукции у населения. Они будут пользоваться средствами по мере необходимости и платить проценты по платежам только за период пользования кредитом. На эти цели планируется выделить два трлн сумов.Кроме того, для создания малых интенсивных садов, виноградников и развития плодоовощеводства начнут предоставляться кредиты без залога до 100 млн сумов по льготной ставке 14% годовых. На это правительство намерено направить $100 млн средств международных финансовых институтов. К тому же половина расходов кластеров на страхование урожая фруктов и овощей от рисков будут возмещена из госбюджета.
https://uz.sputniknews.ru/20200122/-Eksporteram-plodoovoschnoy-produktsii-predostavyat-subsidii-na-obuchenie-i-marketing-13283253.html
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шавкат мирзиёев, плодоовощная продукция
Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
09:33 25.11.2021 (обновлено: 09:39 25.11.2021)
С 1 декабря 2021 года через Фонд господдержки сельского хозяйства производителям плодоовощной продукции начнут предоставлять льготные кредиты.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Власти Узбекистана внедрят в стране новую систему развития плодоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, а также расширят оказание агроуслуг. Об этом стало известно
в ходе видеоселекторного совещания президента.
Для реализации проекта с 1 декабря этого года через Фонд господдержки сельского хозяйства производителям плодоовощной продукции начнут предоставлять льготные кредиты. Отмечается, что между кластером, фермером и банком будет заключаться трехсторонний договор. Кредиты начнут выдавать клиентам сроком на один год по ставке 14% с льготным периодом шесть месяцев.
Помимо этого, кластеры также получат доступ к 12-месячным "револьверным" кредитам для закупки продукции у населения. Они будут пользоваться средствами по мере необходимости и платить проценты по платежам только за период пользования кредитом. На эти цели планируется выделить два трлн сумов.
Кроме того, для создания малых интенсивных садов, виноградников и развития плодоовощеводства начнут предоставляться кредиты без залога до 100 млн сумов по льготной ставке 14% годовых. На это правительство намерено направить $100 млн средств международных финансовых институтов. К тому же половина расходов кластеров на страхование урожая фруктов и овощей от рисков будут возмещена из госбюджета.